Ángela Aguilar se paró firme y le respondió a Cazzu por supuestos cachos con Nodal: “No es mi responsabilidad explicar”

“Ella Ángela propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo cual empeora todo; ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento, quiere decir que estaba llevando una doble vida quién sabe en qué situación si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hace unos días se convirtió en una historia mucho peor, entonces yo quisiera simplemente estar en paz”, dijo Cazzu en conversación con Ventaneando.

Ángela Aguilar habló de la polémica entre Christian Nodal y Cazzu

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los Deep fakes, que para mí fue muy fuerte... Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada”, comenzó diciendo la hija de Pepe Aguilar, quien habló de cómo fueron los comienzos de la feliz pareja.

Y añadió: “Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme [...] No te diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen. Esto también se relaciona con el empoderamiento femenino: entender que debemos dejar atrás ciertas cosas y empoderarnos desde lo que sabemos y conocemos de nosotras mismas”.