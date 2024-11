Revelan posibles irregularidades en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, apuntó.