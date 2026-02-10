El Canal RCN prepara el regreso a las pantallas de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, este formato ya conocido, busca nuevamente apostarle al público joven y posicionarse como una alternativa en la franja matutina del país. Con la incorporación de Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta, la producción pretende dar un giro editorial tras las controversias que marcaron sus ediciones anteriores.

Un historial de transformaciones y búsqueda de audiencia

El camino de ¿Qué hay pa’ dañar? no ha estado exento de tropiezos. En su primera etapa, el programa contó con la participación de figuras como la locutora Valentina Taguado y los comediantes Hassan y Johanna Velandia, más conocida como Una gorda ahí.

Sin embargo, esta versión enfrentó críticas de sectores de la audiencia y desafíos por los bajos niveles de sintonía, lo que llevó al canal a replantear la estructura del contenido. La salida de algunos integrantes estuvo rodeada de atención mediática debido al tono irreverente del programa, que no siempre fue bien recibido por el público familiar.

Posteriormente, el programa vivió una segunda transformación y migró hacia una transición más analítica. Bajo la conducción de Roberto Velásquez y Néstor Parra, el espacio funcionó como una previa para el reality La Casa de los Famosos. En esta segunda versión, el enfoque se alejó del humor ácido para centrarse en el debate y la presencia de invitados de temporadas pasadas.

La nueva apuesta: Talento y versatilidad

Para esta tercera entrega, el Canal RCN ha seleccionado un perfil de conductores con trayectoria en medios tradicionales y digitales, buscando un equilibrio entre la credibilidad periodística y el entretenimiento.

Diego Sáenz: reconocido locutor de radio y presentador, Sáenz aporta una vasta experiencia en formatos de podcasts, programas juveniles y de competencia, como su reciente paso por MasterChef Celebrity y su pódcast Miedo al Miedo. Su perfil es visto como una pieza clave para dar estructura al programa.

Jessica Bohórquez: la periodista deportiva, recordada por muchos por sus inicios en el programa infantil Bichos, se ha consolidado en la fuente de deportes. Su presencia sugiere un tono más profesional y dinámico para las mañanas.

Alejandra Villeta: creadora de contenido y exlocutora de la emisora Vibra. Villeta representa el vínculo con las audiencias digitales, aportando frescura a la mesa de trabajo.

El reto de superar la polémica

El mayor desafío para este nuevo equipo será desvincular el nombre del programa de los incidentes que protagonizó Valentina Taguado en el pasado. Los “escándalos” mencionados en diversos medios digitales pusieron a la marca en una posición delicada frente a los anunciantes y la audiencia tradicional.

De acuerdo con lo publicado anteriormente por Semana, la salida de la primera generación de presentadores respondió a una serie de eventos desafortunados que ponían en duda el profesionalismo del programa y una necesidad del canal de “limpiar” la imagen del producto. Por tanto, esta tercera edición no solo compite por el rating frente a los programas matutinos consolidados, sino que debe demostrar que puede ser una alternativa entretenida sin caer en los excesos que forzaron su retiro previo del aire.

Aún falta la confirmación oficial del Canal RCN sobre la fecha exacta de estreno y el horario definitivo, pero la expectativa crece ante lo que parece ser el intento más ambicioso por rescatar este formato.