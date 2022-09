“Le lava la cara a Petro”, dura crítica de Rafael Nieto al expresidente Uribe por reunión con el presidente

La reunión del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe con el presidente Gustavo Petro, este martes en la Casa de Nariño, no cayó bien en algunos sectores del uribismo, especialmente por el tono bastante conciliador que ha manejado el exmandatario con el Gobierno actual.

“Queremos contribuir para que en el Gobierno de Petro se entienda de democracia social, no un gobierno del fracasado socialismo”, dijo Uribe tras el encuentro.

Sin embargo, afirmó que también es importante que al Centro Democrático dejen de tildarlo de extrema derecha, porque sencillamente son un partido que está en la oposición y que le interesa el bienestar del país, los empresarios y el bolsillo de los colombianos.

“No queremos que estigmaticen más al presidente Petro, pero tampoco que a nosotros nos digan de ultraderecha, eso tiene que acabarse”, reiteró el expresidente.

Uribe fue enfático en que el Centro Democrático hará una “oposición constructiva” y que cumplirá con esa consigna bajo los argumentos del partido de respeto y de hacer una crítica inteligente a las decisiones del presidente Gustavo Petro.

Uno de los más críticos con el encuentro y de las posteriores palabras de Uribe fue el exprecandidato presidencial del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza, quien aseguró que esta cita genera un mensaje “equívoco”.

“Oí con atención la rueda de prensa de Álvaro Uribe y el Centro Democrático después de reunirse con Petro. Esa reunión, después de las marchas, da un mensaje equívoco y desafortunado”, indicó Nieto Loaiza.

El exprecandidato presidencial se mostró molesto por el “empeño” de Uribe de no llamar “socialista a un gobierno que claramente lo es”.

“Supongo que Uribe cree que es una manera de que no llamen al uribismo de extrema derecha. Está equivocado. Le seguirán diciendo así una y otra vez, aunque no lo sea y a pesar de su obsesión en llamarse centro”, apuntó Nieto Loaiza.

Y luego le lanzó una dura sentencia a Uribe: “su declaración le lava la cara a Petro y sus políticas”.

Nieto también criticó que, tal como lo aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada, el Centro Democrático vaya apoyar la reforma tributaria del gobierno Petro.

“Fatal que el Centro Democrático comparta la idea de que la tributaria hace bien en buscar más recaudo. No, esa tributaria no se necesita. Solo el petróleo y el carbón generarán 34 billones adicionales este año. Lo que se necesita es recortar gastos, no seguir aumentándolos”, criticó el exprecandidato.

Frente a este último punto, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, miembro de las comisiones económicas del Congreso, aseguró que no es cierto que su partido vaya a apoyar este proyecto y anunció que presentarán ponencia negativa.

“Los actos de buena fe no se pueden responder con abusos de confianza. Es falso que nos comprometimos a aprobar la reforma tributaria en la reunión con Gustavo Petro. Por el contrario, he sido siempre un enemigo de esta reforma porque desestimula la inversión, pone en riesgo dos millones de empleos, golpea la clase media”, afirmó el senador Uribe Turbay.

El congresista agregó que “le hemos dicho a Gustavo Petro que la mejor reforma tributaria es estimular el crecimiento económico para aumentar el recaudo, combatir la evasión con metas concretas y promover la austeridad y la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia manifestó: “Consideramos que no es necesaria la reforma. No la votaremos. Se hicieron observaciones sobre los temas que afectarán a todos los colombianos”.