Unión Tepito, la banda mexicana que relacionan con el crimen de B King y Regio Clown

Por decisión de la justicia mexicana, durante dos meses estarán recluidos en la cárcel del Chalco cuatro personas que fueron vinculadas al asesinato de Bayron Sánchez, conocido como DJ BKing, y de su amigo Jorge Luis Herrera, Regio Clown.

Según publicó el diario mexicano El Universal, se trata de Angélica Irais, Luis Alberto, José Luis y Jaime.

Su papel en el crimen habría sido de “cooperadores”. Según El Universal, “uno de ellos está señalado de facilitar el vehículo Mercedes Benz gris que llevó a colombianos de Polanco al estado de México, donde los encontraron muertos”.

En el auto, que intentaron modificar pintándole sus rines de color rojo, las autoridades hallaron un vaso con un pitillo, tomaron muestras de restos de saliva que aún quedaban allí y establecieron que el ADN pertenecía a B King.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México. | Foto: Instagram @bkingoficial

Los cuatro detenidos, según han dicho las autoridades, estarían vinculados a Unión Tepito, calificado por algunos como el tercer grupo criminal más poderoso de México y el cual controla gran parte del bajo mundo en la capital manita.

“Los documentos del Ejército lo señalan como uno de los carteles más fuertes a nivel nacional. Su presencia se centra en la capital y el centro del país, no como los dos más grandes, el de Sinaloa y Cartel Jalisco, con expansión en todo el territorio nacional, pero desde hace décadas se ha consolidado como un tercer grupo importante por su capacidad económica y de fuego”, dice un informe publicado en 2022 por el diario El País, de España.

“Cuenta con alrededor de 300 sicarios y tiene presencia en las alcaldías con mayor poder económico, en los centros de fiesta y corazón financiero de Ciudad de México: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza”, señaló.

El líder de la agrupación, también conocida como Cartel Chilango, era un temido delincuente identificado como el Chori, quien fue detenido en una fiesta de cumpleaños de una de sus hijas.

Unión Tepito es temido en México por su forma de operar, por manejar el tráfico de drogas como el tusi en amplios sectores de la capital mexicana y cobrar “derecho de piso” a quienes quieren ingresar en el mercado.