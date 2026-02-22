Gente

¿Qué pasó entre Willie Colón y Rubén Blades? La historia detrás del fin de su amistad

Pese a su distanciamiento, Blades fue uno de los primeros artistas en lamentar el fallecimiento de su colega en redes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
22 de febrero de 2026, 12:30 p. m.
Ambos artistas son reconocidos como dos grandes de la salsa.
Ambos artistas son reconocidos como dos grandes de la salsa. Foto: Getty Images/iStockphoto / @ruben.blades

Tras la muerte del trombonista, productor y cantante Willie Colón, confirmada por su familia en la mañana del sábado, 21 de febrero, las redes sociales se “inundaron” de mensajes de despedida y gratitud hacia quien se consolidó como una de las grandes leyendas de la salsa y dejó una huella imborrable en el género.

Una de las primeras figuras públicas en reaccionar a esta lamentable noticia fue el también salsero Rubén Blades, con quien Colón forjó una amistad llena de éxitos que, después de un largo tiempo, terminó y derivó en una rivalidad que se mantuvo por más de 20 años.

Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

No obstante, sin importar su distanciamiento, el intérprete de Amor y control se pronunció luego de conocer la muerte de su colega, enviando un mensaje de condolencias a su familia en este difícil momento.

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, escribió a través de su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de Colón.

Gente

Willie Colón y la canción que lanzó inspirado en el día en que fue arrestado junto a su orquesta en Medellín

Gente

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Gente

Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

Gente

Recordada actriz de ‘La hija del mariachi’ confirmó que espera su primer hijo y ya luce avanzado estado de embarazo

Gente

Jhonny Rivera emocionado por su boda con Jenny López este domingo, 22 de febrero: “Yo que les dije que cuando cumpliera 80 años”

Gente

¿Cuánto costó restaurar la joya calcinada de Yeison Jiménez? Revelan la elevada suma

Gente

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

Gente

Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

Política

Gustavo Bolívar y su particular mensaje tras la muerte de Willie Colón: “Todo para decirles que un día”

Gente

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

La razón detrás del fin de la amistad entre los dos salseros

Tras su reacción, quienes desconocían las razones del quiebre de su amistad comenzaron a preguntarse qué ocurrió entre ambos artistas. Y es que, luego de colaborar en el emblemático álbum Siembra en 1978 y cosechar varios éxitos juntos, su distanciamiento definitivo tomó por sorpresa a sus seguidores.

Puerto Rican´s singer Willie Colon accepts the award for Best " Música Afroamericana," during the Lunas of Auditorio Nacional awards ceremony in Mexico City, Wednesday, Oct. 31, 2018. (AP Photo/Claudio Cruz)
Willie Colón en 2018. Foto: AP Photo/Claudio Cruz

El conflicto entre Blades y Colón inició en los años 80, pero el quiebre definitivo de su amistad se dio en 2003, cuando los dos se encontraban en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ese álbum que los consolidó como parte de los más grandes artistas de la salsa. Esto gracias a clásicos como Pedro Navaja y Plástico.

Por cuenta de esa presentación, Colón interpuso en 2007 una demanda contra Blades por un presunto incumplimiento de pago valorado en 115.000 dólares, cuestionando su transparencia, ética y lealtad.

Sin embargo, el panameño sostuvo siempre que no era el encargado de administrar el dinero, sino la agencia de representación Morgalo & Martínez, versión que finalmente fue respaldada por la justicia.

A pesar de eso, las tensiones derivadas de sus marcadas diferencias de personalidad, desacuerdos creativos, disputas por el control artístico y el manejo de los ingresos llevaron a que decidieran separarse profesionalmente de forma definitiva.

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Para aquel momento, Blades inició su carrera como solista y se dedicó también a la política en Panamá, mientras que Willie Colón continuó su camino como productor y líder de su propia orquesta.

Rubén Blades
Rubén Blades Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Aunque su disputa volvió a retomarse en 2024, cuando la grabación en vivo “Siembra: 45° Aniversario” ganó en los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical, después de esto, ambos cantantes reconocieron el gran trabajo que habían hecho juntos y la profunda admiración y respeto que se profesaban, pese a no volver a compartir ningún proyecto.

Más de Gente

Willie Colón en concierto

Willie Colón y la canción que lanzó inspirado en el día en que fue arrestado junto a su orquesta en Medellín

Omar Murillo y Koral Costa

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Bad Bunny y Residente se unen en un ambicioso drama histórico con estrellas de Hollywood

Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

Laura Torres espera a su primer hijo

Recordada actriz de ‘La hija del mariachi’ confirmó que espera su primer hijo y ya luce avanzado estado de embarazo

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera emocionado por su boda con Jenny López este domingo, 22 de febrero: “Yo que les dije que cuando cumpliera 80 años”

Esto costó la reparación de la cadena de Yeison Jiménez tras ser encontrada en el lugar del accidente.

¿Cuánto costó restaurar la joya calcinada de Yeison Jiménez? Revelan la elevada suma

Lady Noriega

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Maiker habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

Noticias Destacadas