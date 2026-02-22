Tras la muerte del trombonista, productor y cantante Willie Colón, confirmada por su familia en la mañana del sábado, 21 de febrero, las redes sociales se “inundaron” de mensajes de despedida y gratitud hacia quien se consolidó como una de las grandes leyendas de la salsa y dejó una huella imborrable en el género.

Una de las primeras figuras públicas en reaccionar a esta lamentable noticia fue el también salsero Rubén Blades, con quien Colón forjó una amistad llena de éxitos que, después de un largo tiempo, terminó y derivó en una rivalidad que se mantuvo por más de 20 años.

Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

No obstante, sin importar su distanciamiento, el intérprete de Amor y control se pronunció luego de conocer la muerte de su colega, enviando un mensaje de condolencias a su familia en este difícil momento.

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, escribió a través de su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de Colón.

La razón detrás del fin de la amistad entre los dos salseros

Tras su reacción, quienes desconocían las razones del quiebre de su amistad comenzaron a preguntarse qué ocurrió entre ambos artistas. Y es que, luego de colaborar en el emblemático álbum Siembra en 1978 y cosechar varios éxitos juntos, su distanciamiento definitivo tomó por sorpresa a sus seguidores.

Willie Colón en 2018. Foto: AP Photo/Claudio Cruz

El conflicto entre Blades y Colón inició en los años 80, pero el quiebre definitivo de su amistad se dio en 2003, cuando los dos se encontraban en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ese álbum que los consolidó como parte de los más grandes artistas de la salsa. Esto gracias a clásicos como Pedro Navaja y Plástico.

Por cuenta de esa presentación, Colón interpuso en 2007 una demanda contra Blades por un presunto incumplimiento de pago valorado en 115.000 dólares, cuestionando su transparencia, ética y lealtad.

Sin embargo, el panameño sostuvo siempre que no era el encargado de administrar el dinero, sino la agencia de representación Morgalo & Martínez, versión que finalmente fue respaldada por la justicia.

A pesar de eso, las tensiones derivadas de sus marcadas diferencias de personalidad, desacuerdos creativos, disputas por el control artístico y el manejo de los ingresos llevaron a que decidieran separarse profesionalmente de forma definitiva.

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Para aquel momento, Blades inició su carrera como solista y se dedicó también a la política en Panamá, mientras que Willie Colón continuó su camino como productor y líder de su propia orquesta.

Rubén Blades Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Aunque su disputa volvió a retomarse en 2024, cuando la grabación en vivo “Siembra: 45° Aniversario” ganó en los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical, después de esto, ambos cantantes reconocieron el gran trabajo que habían hecho juntos y la profunda admiración y respeto que se profesaban, pese a no volver a compartir ningún proyecto.