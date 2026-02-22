Willie Colón y la canción que lanzó inspirado en el día en que fue arrestado junto a su orquesta en Medellín

Una vida llena de éxitos y anécdotas inolvidables definieron la larga trayectoria de Willie Colón en la industria musical, y, que, tras conocer la noticia de su fallecimiento en la mañana del sábado, 21 de febrero, han vuelto a recordarse varios de los episodios que dejaron huella en su carrera, incluidos aquellos que terminaron convirtiéndose en fuente de inspiración para que el artista creara nuevas canciones.

Una de esas experiencias que Colón convirtió en música estuvo relacionada con el día en que fue arrestado junto a su orquesta en Medellín, Colombia. El hecho se presentó el 7 de septiembre de 1985, cuando tenía programada una presentación en el Coliseo Iván de Bedout.

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

Sin embargo, debido a desacuerdos económicos con los organizadores del evento, el “Malo del Bronx”, como también era conocido, decidió no subir al escenario junto a su equipo de trabajo. La determinación desató polémica y provocó la molestia del público, que había esperado durante horas su presentación.

Esta indignación que causó la cancelación del show se vio reflejada en una ola de fuertes reacciones por parte de los asistentes, quienes empezaron a arrojar sillas al escenario y generaron todo tipo de desmanes que, de acuerdo con lo reportado por El Tiempo y el mismo Willie Colón a través de su cuenta oficial de Facebook, dejaron un saldo de seis heridos y grandes daños materiales.

En una publicación realizada el 30 de septiembre de 2021, el salsero recordó dicho episodio junto con una foto en la que aparecía tras las rejas al lado de otras 13 personas, quienes eran los integrantes de su orquesta.

Willie Colón fue arrestado tras cancelar concierto en Medellín en 1985. Foto: Crédito - Facebook: Willie Colón

“Esto ocurrió el 7 de setiembre de 1985 en Medellín, Colombia. Inspirado en este episodio, Colón compuso el tema EspecialNumero 5, el nombre de la celda en que estuvo detenido", dice el texto que acompaña la imagen junto con otros detalles del suceso recopilados en el sitio web peruano El Salsero.

De acuerdo con este relato, el intérprete puertorriqueño fue detenido por las autoridades no solo por la cancelación repentina de su show, sino por los violentos incidentes que ocasionó esta decisión. Por estos hechos, tanto él como los integrantes de su orquesta fueron arrestados bajo cargos relacionados con incumplimiento y presunta estafa.

Se revela video secreto que grabó Eric Dane antes de morir; dejó conmovedor mensaje para sus hijas: “Lo intenté”

Después de 48 horas, todos quedaron en libertad y fueron detenidos los empresarios Giovani Andrés Ulloay Diego A. Parra, de la firma Rumba Productions. Un año más tarde, Willie Colón lanzó la canción Especial Número 5, titulada así por el número de la celda donde estuvo recluido.

El tema narra de manera creativa lo que vivió durante esas horas tras las rejas, el motivo detrás de su detención y hasta hizo alusión a otro de sus clásicos al incluir la frase: “Por lo menos cámbialo de celda, que estamos con Pedro Navaja”.