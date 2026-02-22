Música

Willie Colón y la canción que lanzó inspirado en el día en que fue arrestado junto a su orquesta en Medellín

En el tema hace referencia al número de la celda donde estuvo recluido en la capital antioqueña.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
22 de febrero de 2026, 10:45 a. m.
MIAMI, FL - 19 DE FEBRERO: El músico Willie Colón se presenta en vivo en el James L. Knight Center el 19 de febrero de 2022.
MIAMI, FL - 19 DE FEBRERO: El músico Willie Colón se presenta en vivo en el James L. Knight Center el 19 de febrero de 2022. Foto: Getty Images

Una vida llena de éxitos y anécdotas inolvidables definieron la larga trayectoria de Willie Colón en la industria musical, y, que, tras conocer la noticia de su fallecimiento en la mañana del sábado, 21 de febrero, han vuelto a recordarse varios de los episodios que dejaron huella en su carrera, incluidos aquellos que terminaron convirtiéndose en fuente de inspiración para que el artista creara nuevas canciones.

Una de esas experiencias que Colón convirtió en música estuvo relacionada con el día en que fue arrestado junto a su orquesta en Medellín, Colombia. El hecho se presentó el 7 de septiembre de 1985, cuando tenía programada una presentación en el Coliseo Iván de Bedout.

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

Sin embargo, debido a desacuerdos económicos con los organizadores del evento, el “Malo del Bronx”, como también era conocido, decidió no subir al escenario junto a su equipo de trabajo. La determinación desató polémica y provocó la molestia del público, que había esperado durante horas su presentación.

Esta indignación que causó la cancelación del show se vio reflejada en una ola de fuertes reacciones por parte de los asistentes, quienes empezaron a arrojar sillas al escenario y generaron todo tipo de desmanes que, de acuerdo con lo reportado por El Tiempo y el mismo Willie Colón a través de su cuenta oficial de Facebook, dejaron un saldo de seis heridos y grandes daños materiales.

Gente

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Gente

Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

Gente

Recordada actriz de ‘La hija del mariachi’ confirmó que espera su primer hijo y ya luce avanzado estado de embarazo

Gente

Jhonny Rivera emocionado por su boda con Jenny López este domingo, 22 de febrero: “Yo que les dije que cuando cumpliera 80 años”

Gente

¿Cuánto costó restaurar la joya calcinada de Yeison Jiménez? Revelan la elevada suma

Gente

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

Gente

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

Política

Gustavo Bolívar y su particular mensaje tras la muerte de Willie Colón: “Todo para decirles que un día”

Gente

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

En una publicación realizada el 30 de septiembre de 2021, el salsero recordó dicho episodio junto con una foto en la que aparecía tras las rejas al lado de otras 13 personas, quienes eran los integrantes de su orquesta.

Willie Colón
Willie Colón fue arrestado tras cancelar concierto en Medellín en 1985. Foto: Crédito - Facebook: Willie Colón

“Esto ocurrió el 7 de setiembre de 1985 en Medellín, Colombia. Inspirado en este episodio, Colón compuso el tema EspecialNumero 5, el nombre de la celda en que estuvo detenido", dice el texto que acompaña la imagen junto con otros detalles del suceso recopilados en el sitio web peruano El Salsero.

De acuerdo con este relato, el intérprete puertorriqueño fue detenido por las autoridades no solo por la cancelación repentina de su show, sino por los violentos incidentes que ocasionó esta decisión. Por estos hechos, tanto él como los integrantes de su orquesta fueron arrestados bajo cargos relacionados con incumplimiento y presunta estafa.

Se revela video secreto que grabó Eric Dane antes de morir; dejó conmovedor mensaje para sus hijas: “Lo intenté”

Después de 48 horas, todos quedaron en libertad y fueron detenidos los empresarios Giovani Andrés Ulloay Diego A. Parra, de la firma Rumba Productions. Un año más tarde, Willie Colón lanzó la canción Especial Número 5, titulada así por el número de la celda donde estuvo recluido.

El tema narra de manera creativa lo que vivió durante esas horas tras las rejas, el motivo detrás de su detención y hasta hizo alusión a otro de sus clásicos al incluir la frase: “Por lo menos cámbialo de celda, que estamos con Pedro Navaja”.

YouTube video 1jvHfkwmKd0 thumbnail

Más de Gente

Omar Murillo y Koral Costa

Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

Bad Bunny y Residente se unen en un ambicioso drama histórico con estrellas de Hollywood

Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

Laura Torres espera a su primer hijo

Recordada actriz de ‘La hija del mariachi’ confirmó que espera su primer hijo y ya luce avanzado estado de embarazo

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera emocionado por su boda con Jenny López este domingo, 22 de febrero: “Yo que les dije que cuando cumpliera 80 años”

Esto costó la reparación de la cadena de Yeison Jiménez tras ser encontrada en el lugar del accidente.

¿Cuánto costó restaurar la joya calcinada de Yeison Jiménez? Revelan la elevada suma

Lady Noriega

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Maiker habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

El cantante Miguel Morales.

El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

Noticias Destacadas