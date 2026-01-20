El inquietante relato del habitante del lugar donde hallaron sin vida al docente del Externado: “Había muertos como un berraco”

El lunes 19 de enero se confirmó la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien había sido reportado como desaparecido desde la noche del 15 de enero en Bogotá.

Cubides, docente de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo, fue encontrado sin vida en una zona rural de la localidad de Usme, en el sur de la capital. El hallazgo ocurrió en la madrugada del 16 de enero, horas después de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre un incendio en ese sector.

Este martes, 20 de enero, Noticias Caracol habló con uno de los habitantes del lugar donde fue encontrado el cuerpo. “La gente que aparece por aquí muerta es porque las traen, no porque aquí lo hagan”, afirmó el hombre, al referirse a hechos violentos registrados en el sector en años anteriores.

El vecino aseguró que no se percató del hallazgo en el momento en que ocurrió. Según su relato, solo se enteró varias horas después, cuando la información comenzó a circular en medios de comunicación. “Yo hasta anoche me enteré de que lo habían encontrado muerto. Yo no me di cuenta en una hora”, explicó.

De acuerdo con su versión, lo único que notó fue la presencia de autoridades en la madrugada. “Una señora por ahí a las 4:30 de la mañana… estaba Fiscalía y todo, pero hasta anoche fue que me comentaron. Y eso porque salió por noticias”, agregó.

El testimonio del habitante de Usme también se refirió a lo que, según él, era una situación frecuente en el pasado. “Ahorita casi no, pero diario anteriormente, recién que comenzaron a hacer la vía nueva, eso sí había muertos como un berraco”, dijo, al hablar de episodios que, según su experiencia, se presentaban con mayor frecuencia años atrás.

En paralelo, las autoridades comenzaron a analizar otros elementos que rodearon la desaparición del docente. Según información conocida tras su fallecimiento, en la madrugada del 16 de enero se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias.

Entre la 1 y las 2 de la mañana de ese día se habrían realizado al menos tres operaciones: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra cercana a los 250.000 pesos. Estos movimientos están siendo revisados por los investigadores como parte del proceso.

El último registro conocido de Neill Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, tras asistir a una cita médica.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó un taxi, y desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.