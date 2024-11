Escándalo en Uruguay: filtran radical decisión con Marcelo Bielsa a días del partido ante Colombia

Héctor Del Campo, miembro del comité ejecutivo de la AUF, fue el encargado de destapar detalles sobre el contrato de Bielsa que, según él, viola los estatutos. “Tuve un enfrentamiento muy duro con alguien del Consejo Ejecutivo. Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros, que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que el cuarto”, indicó en charla con Sport 890.