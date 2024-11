Arne Slot sentencia a Luis Díaz y saca a la luz situación que lo dejó sin palabras: “Fue una sorpresa”

El estratega neerlandés se reconoció sorprendido por el buen desempeño de Lucho en una posición a la que no está acostumbrado.

“Depende de la disponibilidad de los jugadores. Así que, cuando teníamos a Darwin [Núñez] y Diogo [Jota] disponibles , siempre jugábamos con uno de esos dos. En el momento en que Diogo dejó de estar disponible y, en mi opinión, como jugábamos tantos juegos y Darwin no jugaba en las primeras, fue demasiado para él, así que empezamos a pensar en otras ideas”, comentó.

Slot confesó que lo dejó sin palabras la actuación del colombiano, que ya acumula once goles por todas las competencias. “Lucho también es un extremo izquierdo muy bueno y, en este momento, tenemos cuatro atacantes disponibles para tres posiciones, así que podríamos volver a tener otra idea, pero si Diogo regresa, Darwin está de vuelta y tenemos dos número 9 disponibles de nuevo ”, dijo.

Partido clave contra Aston Villa

“Si me preguntas ahora, diría que no es tan difícil porque Unai Emery ha jugado con un estilo similar durante años en el Aston Villa. Casi siempre es la misma formación, pero a veces depende del jugador que puedas tener características diferentes, pero su estilo de juego, su idea del fútbol, siempre ha sido la misma ”, analizó Slot.

Los villanos vienen de caer contra Brujas en Champions y acumulan una racha negativa que quiere aprovechar el Liverpool para quedarse en la cima del campeonato. “Si me preguntas ahora si espero que Unai cambie mucho, no lo esperaría porque nunca lo hizo, no lo hizo cuando jugó contra el [Manchester] City y tampoco cuando jugó contra el Liverpool en los últimos años. Pero en términos de personal, puede cambiar un poco, tiene diferentes opciones en el lateral áreas, diferentes opciones en las bandas, pero también ha sido un 4-4-2 con el que ha estado jugando durante muchos años”, apuntó.