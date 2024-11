Delatan conducta de Marcelo Bielsa a días del Uruguay vs. Colombia: “No confía”

“Tras el partido contra Ecuador dijo que no hizo ningún cambio producto de que él cree que los jugadores que tiene en el banco no tienen la experiencia como para que jueguen . Y yo en ese aspecto no estoy de acuerdo; por ejemplo, tenés un jugador como Facundo Torres que en ese partido podía haber sido un futbolista determinante porque los que estaban jugando por fuera estaban cansados y se veía que a alguno ya le costaba ganar el uno contra uno”, agregó.

Y sentenció sin tapujos afirmando lo siguiente: “Torres es un jugador que ya está capacitado, ya hizo su campaña en Peñarol y en Estados Unidos, es uno de los goleadores del Orlando a nivel histórico y tiene ya varias citaciones en la espalda. Entonces Bielsa me confirmó que no confía en los jugadores que tiene en el banco ”.

“Para empezar, no soy la persona indicada para decirle a Luis Suárez si debería o no haber hablado. Él habrá tenido sus razones para expresar eso públicamente. Creo que, si lo hizo, es porque realmente había cosas que, adentro, ellos querían cambiar, con las que no estaban de acuerdo y no estaban cómodos. Por lo que yo veo, creo que es más un tema de convivencia”, expresó.