Se palpita la doble fecha eliminatoria donde la Selección Colombia visitará a Uruguay (15 de noviembre) y recibirá a Ecuador (19 de noviembre) de cara al Mundial 2026. Este jueves 7 de noviembre, la FCF hizo pública la lista de 27 convocados por Néstor Lorenzo para hacer frente a los compromisos , y hay algunas ausencias que no dejan de ser llamativas.

No se conoce con exactitud el motivo de la lesión de Sinisterra, pero desde hace un par de partidos ha estado fuera de convocatoria en su equipo. De hecho, Andoni Iraola, estratega del Bournemouth, dijo previo al partido de su equipo contra el Manchester City: “Aparte de Alex Scott, que es una lesión de larga duración, estará más tiempo de baja. Kepa no estará disponible y Luis Sinisterra no estará disponible”.