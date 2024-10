Colombia goleó a Chile e ilusiona al país con la clasificación anticipada al Mundial 2026 en las Eliminatorias

El juego hasta la primera media hora no fue el más vistoso. Los australes plantearon meterse por completo atrás, mientras que la tricolor intentaba, pero no tenía la claridad para llegar al pórtico del visitante; sin embargo, para partidos de este tipo, las jugadas a balón parado siempre serán un arma y por medio de Davinson Sánchez, vino el primer gol al 34′.

Colombia's Davinson Sanchez celebrates scoring his side's opening goal against Chile during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match at the Metropolitano Roberto Melendez stadium in Barranquilla, Colombia, Tuesday, Oct. 15, 2024. (AP Photo/Fernando Vergara) | Foto: AP