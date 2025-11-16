Suscribirse

Christian Nodal rompe el silencio: esto dijo sobre tener hijos con Ángela Aguilar

El cantante confesó sus planes de paternidad y cómo imagina su futuro familiar junto a la estrella del regional mexicano.

Redacción Gente
17 de noviembre de 2025, 2:49 a. m.
Christian Nodal y Ángela Aguilar sueñan con formar una familia, pero por ahora disfrutan de su amor sin prisas | Foto: Instagram @angela_aguilar_ - @nodal

Christian Nodal rompió el silencio y habló sobre un tema que ha generado rumores durante meses: si desea tener hijos con Ángela Aguilar. Entre confesiones sinceras y miradas al futuro, el cantante reveló cómo imagina su vida familiar y los planes que tiene junto a la estrella del regional mexicano.

¿Christian Nodal quiere tener hijos con Ángela Aguilar?

Christian Nodal, uno de los cantantes más seguidos del regional mexicano, decidió hablar claro sobre un tema que sus fans esperan con ansiedad: la posibilidad de tener hijos con Ángela Aguilar.

Tras meses de especulación y rumores, el artista compartió su postura con sinceridad, dejando entrever que la paternidad es algo que sí contempla, pero con paciencia y planificación.

En sus declaraciones registradas en la revista VEA, durante la pasada gala de los Latin Grammy, Nodal destacó que su relación con Ángela y si se veía siendo papá de nuevo. Nodal hizo una breve pausa antes de contestar: “No, yo creo que Ángela todavía… bueno, cuando ella decida yo estaré listo”.

Sobre la idea de formar una familia, confesó que todavía se consideran jóvenes y que, aunque no descarta tener hijos juntos en el futuro, no es algo que busquen apresuradamente. “Cuando ella esté lista, yo estoy listo”, aseguró, enfatizando la importancia de tomar decisiones compartidas y conscientes.

Christian Nodal es el artista más rápido ha crecido con en el género de la música regional mexicana.
Christian Nodal confesó que sí desea tener hijos con Ángela Aguilar, pero que esperan el momento adecuado | Foto: CMN Cárdenas Marketing Network

Padre por segunda vez

El cantante también se refirió a su pasado como padre. Tiene una hija llamada Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu.

Nodal aclaró en el medio en mención, que mantiene una relación respetuosa con la madre de su hija y que siempre ha sido responsable con su crianza.

Esta experiencia, dijo, le ha enseñado la importancia de la paciencia y de pensar en la familia de manera integral antes de dar cualquier paso.

Más allá del deseo personal, Nodal mostró madurez al hablar de su futuro familiar.

Reconoció que le gustaría tener hasta cuatro hijos a lo largo de su vida, pero que primero quiere consolidar su matrimonio con Ángela y disfrutar de su relación sin presiones externas.

Su mensaje refleja un equilibrio entre la vida personal y la profesional, mostrando que la paternidad no es solo un sueño romántico, sino una decisión que requiere preparación y tiempo.

Con estas declaraciones, Nodal demuestra que su relación con Ángela no solo se basa en el romance y la música, sino también en la responsabilidad y la planificación a largo plazo.

Entre bodas, tradiciones y futuros hijos, la pareja sigue construyendo un camino sólido que combina amor, familia y respeto mutuo, dejando claro que todo llega en el momento adecuado.

