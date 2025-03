Exclusivo | Habla María Elena Giraldo, la suegra caleña de Marco Rubio: intimidades del lado más colombiano del poderoso alfil de Trump

“Es un apasionado del sueño americano porque él mismo lo ha vivido. Se sintió atraído al servicio público, en gran parte, debido a las conversaciones con su abuelo, que fue testigo de cómo el comunismo destruyó su patria. Tras conocer a su esposa Jeanette y casarse con ella, ocupó el cargo de comisionado municipal en West Miami y fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida. En 2010, obtuvo un escaño en el Senado de Estados Unidos. Fue senador hasta 2025″.

De esta manera, el Gobierno de Estados Unidos oficializó, el 21 de enero de 2025, a Marco Rubio como el secretario de Estado de Estados Unidos en la administración del presidente Donald Trump. Fue el primer integrante confirmado por la Casa Blanca en el regreso de Trump al poder. “Rubio es hijo de inmigrantes cubanos que salieron de Cuba en busca del ‘sueño americano’. Su padre trabajaba como camarero de banquetes, mientras que su madre se dividía el tiempo como ama de casa y camarera de hotel. Desde pequeño, Rubio aprendió la importancia de la fe, la familia, la comunidad y el trabajo digno”, agregó en ese entonces el Departamento de Estado.

Marco Rubio, cuando era candidato republicano al escaño en el Senado de Estados Unidos por Florida, caminando con su esposa, Jeanette Rubio, después de votar el 24 de agosto de 2010 en Miami, Florida. (Foto de Joe Raedle/Getty Images) | Foto: Getty Images

Desde ese momento, no solo aumentó el interés por él; también sobre su esposa, a quien algunas personas la recordaban por su faceta de porrista. Algunos medios de comunicación en Estados Unidos la describieron como una mujer de bajo perfil, discreta, de la que poco se sabía, más allá de su origen colombiano. En alguna oportunidad, en Los Angeles Times la describieron como el “centro de gravedad de la vida y la carrera” de Marco Rubio, con quien contrajo matrimonio en 1998.

Cabe recordar que Rubio, de 53 años, estuvo en la contienda presidencial de 2016 como preaspirante republicano a la Casa Blanca, pero se retiró cuando Trump, precisamente hoy su jefe, lo superó en intención de voto. Al principio tuvieron diferencias políticas entre sí, pero con el correr de los años hubo cercanía y Rubio terminó siendo clave para Trump en campaña, al punto que el ahora presidente de los estadounidenses lo nombró como su máximo representante de Estados Unidos ante el mundo.

El entonces senador estadounidense Marco Rubio y Jeanette Rubio, su esposa, cuando anunciaron su candidatura para la nominación presidencial republicana, en la Torre de la Libertad, el 13 de abril de 2015 en Miami, Florida. (Foto de John Parra/WireImage) | Foto: WireImage

Es la mano derecha del presidente Donald Trump, en su anunciada mano dura de política exterior con los inmigrantes ilegales. También es su mano derecha en las conversaciones con las que Estados Unidos busca solución a la guerra de Rusia contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. De igual manera, es su representante en el conflicto árabe israelí. En general, es la cara del denominado país del norte ante el mundo para cualquier asunto de geopolítica global.

Marco Rubio y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, llegan a una ceremonia de juramento en la oficina ceremonial del vicepresidente, en el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower, el 21 de enero de 2025, en Washington, D. C. Rubio, exsenador de Florida, prestó juramento como el 72º secretario de Estado de Estados Unidos. (Foto de Alex Wong/Getty Images) | Foto: Getty Images

Ahora bien, detrás de él hay una familia colombiana. Se trata de Jeanette Dousdebes Rubio, estadounidense de nacimiento y de padres colombianos. El padre de ella, Luis Ernesto Dousdebes, nació en Bogotá, y su madre, María Elena Giraldo, en Cali. Sobre Jeanette Dousdebes Rubio se ha conocido que, además de ser una mujer de bajo perfil, trabajó en un banco y fue porrista. Es una mujer a la que poco le gusta figurar.

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegando a su audiencia de confirmación en el edificio de oficinas del Senado, el 15 de enero de 2025 en Washington, D. C. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images) | Foto: Getty Images

Así las cosas, para conocer más de la intimidad de Marco Rubio y de su esposa Jeanette Dousdebes Rubio, SEMANA conversó con María Elena Giraldo, la caleña suegra y madre de esta pareja, respectivamente.

Desde Miami, en Estados Unidos, ella dio cuenta de muchos más detalles alrededor de esta familia, a la que no descarta ver en la Casa Blanca.

SEMANA: Señora María Elena, ¿quién es usted?

María Elena Giraldo: Yo soy colombiana, nací en Cali, Colombia, pero de pequeña vine para Estados Unidos y he estado aquí ya por muchos años. Me trajeron mis padres muy pequeña, vine aquí cuando tenía como 12 años.

SEMANA: ¿Y hoy en día a qué se dedica en Estados Unidos?

M.E.G.: Tengo una compañía y vendemos fotocopiadoras.

SEMANA: Mucho se habla de su hija Jeanette Dousdebes Rubio, que maneja un perfil bajo, que fue porrista, ¿quién es ella, a qué se dedica?

M.E.G.: Ella trabaja para una organización de judíos que se dedica a varios programas y, a la vez, está casi todo el tiempo en la casa con sus hijos, un bajo perfil. Ella no está muy activa en las cosas. Lo representa cuando tiene que estar con él, pero no está muy en la política.

SEMANA: Acaba de mencionar a sus hijos, ¿cómo está integrada la familia de ella?

M.E.G.: Bueno, son cuatro hijos los que ella tiene. Amanda, que es la mayor, tiene 25 años, está estudiando periodismo. La segunda es Daniela, que está en la Universidad de Virginia, estudiando abogacía. El tercero es Anthony, él tiene 19 años y está estudiando abogacía y juega fútbol en la universidad, y el chiquito (Dominick), que está todavía en High School, o sea, bachillerato, está en el grado 11.

SEMANA: Dice que ella maneja un bajo perfil, pero algunos medios estadounidenses han dicho que es la conciencia de Rubio y clave para tomar las decisiones. ¿Usted cómo la ve?

M.E.G.: Él siempre consulta con ella muchas cosas y ella siempre está a su lado para todo lo que él necesita.

SEMANA: ¿Desde siempre lo ha aconsejado?, ¿qué hacía ella antes de que él incursionara a pleno en política?

M.E.G.: Bueno, ella estudió para diseñadora y luego, cuando se graduó, es una carrera muy difícil de entrar, trabajaba. Inclusive cuando estaba haciendo un part time en High School en un banco, y allí ya se casó con él; estuvo un tiempo en la casa, cuando tuvo los niños, y luego fue cuando empezó a trabajar con esta compañía que trabaja ahora.

Ella empezó ya cuando los niños estaban bastante grandes, empezó a trabajar con un señor judío y con la organización de ellos es que ha estado trabajando desde que los muchachos ya estaban un poco más grandes.

SEMANA: ¿Y cuál es la historia de ella como porrista, dado que se menciona bastante?

M.E.G.: Eso fue después de que terminó High School. Entró un año para los Dolphins, pero fue solamente un año que estuvo con los Dolphins y luego se retiró porque Marco estaba ocupado con la política y ella tenía que estar con él y no pudo dedicarse más.

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos), cuando fue porrista de los Miami Dolphins, equipo de la NFL | Foto: Foto de María Elena Giraldo suministrada a SEMANA

SEMANA: Hoy en día se habla mucho del lado colombiano de Marco Rubio por cuenta de su esposa, es decir, de su hija. ¿Ella realmente es colombiana?

M.E.G.: Jeanette nació en Estados Unidos en 1973, en Miami, Florida, y sus raíces son colombianas porque realmente fue criada conmigo. Inclusive muchas de estas (raíces) las sigue con los muchachos. Ellos comen comida típica colombiana, también, y su cría es colombiana.

SEMANA: ¿Qué costumbres de colombiana tiene Jeanette Dousdebes Rubio?

M.E.G.: La comida, su crianza, más que todo. Es muy diferente a la crianza americana.

SEMANA: ¿Y qué influencia tiene en ella o en Marco Rubio el hecho de que usted sea caleña?

M.E.G.: Bueno, no sé, en Marco no he influenciado nada. Y en mis hijos, la crianza que yo les di a ellos. En la casa sus comidas son colombianas, ella asiste a algunas reuniones, también de colombianos, a pesar de que está muy mezclada con la familia cubana, porque Marco es de familia cubana, y se unen las dos nacionalidades.

SEMANA: Cuando se unen, ¿en qué consiste una actividad familiar entre colombianos y cubanos?

M.E.G.: No hay mucha diferencia, realmente, somos latinos todos. Entonces es más o menos lo mismo. En la música es latina, de todas maneras, en la comida, en todas las reuniones.

SEMANA: Teniendo en cuenta que Rubio también tiene el origen cubano, ¿en una reunión familiar es común que, por ejemplo, escuchen salsa?

M.E.G.: Tal vez cuando estamos en alguna reunión familiar se escucha la música latina porque los muchachos, los hijos de ellos, son ya más americanos. A veces la música la entienden algunos de ellos, pero los otros, no, porque los niños son más americanos. Pero sí, cuando estamos reunidos los grandes, se oye la típica música latina.

SEMANA: ¿Su hija Jeanette Dousdebes Rubio suele viajar a Colombia?

M.E.G.: No, ella estuvo cuando pequeña, fue varias veces a Colombia a visitar a su papá y después ha viajado dos o tres veces, ha viajado con Marco a Colombia en cosas ya de política.

SEMANA: ¿Quién es el papá?

M.E.G.: El papá es Luis Ernesto Dousdebes, de Bogotá. Yo estuve casada cuatro años con él y después me divorcié y él se fue a Colombia; ella lo visitaba de vez en cuando o cuando él estaba aquí las veía (a Jeanette y su hermana, Adriana Dousdebes).

SEMANA: ¿Y ella tuvo alguna influencia rola?

M.E.G.: Realmente no porque ella no compartió mucho. Él murió hace muchos años y ella siempre ha estado más bien al lado mío, más tipo caleña.

María Elena Giraldo y su hija Jeanette Dousdebes Rubio | Foto: Foto de María Elena Giraldo suministrada a SEMANA

SEMANA: ¿Qué costumbre tiene ella que usted sienta que es típica de los caleños?

M.E.G.: Esa parte no te sé decir porque de verdad que para mí todo en ella es muy normal.

SEMANA: Señora María Elena, ¿cómo reacciona siendo latina porque su yerno Marco Rubio trabaja en una administración que ha prometido mano dura con inmigrantes ilegales?

M.E.G.: Bueno, Marco realmente no tiene que ver mucho con la inmigración, así que nosotros, ese tema, no lo tocamos mucho en la casa porque él ha estado muy fuera todo el tiempo desde que empezó su trabajo, ha estado fuera de aquí (Miami), y no hemos tenido tiempo de hablar sobre eso.

SEMANA: ¿Y la comunidad inmigrante en Estados Unidos alguna vez le ha hecho algún tipo de comentario?

M.E.G.: No, no realmente, porque él no está muy involucrado en la cosa de migración y eso que está pasando ahora fue desde que empezó Trump, dos meses atrás. Realmente, que yo sepa, no he visto nada en contra de él (Marco Rubio). Más bien es contra Trump, que es el que está haciendo las leyes.

SEMANA: ¿Y como familia se aborda ese tema de ser latinos y trabajar en una administración que está fuerte con los latinos?

M.E.G.: Él sí ha hecho mucho hincapié con la parte de los criminales que han entrado aquí, eso es lo único que se ha criticado. Los demás, no, porque los demás vienen a trabajar, pero es a los criminales los que están tratando de sacar de aquí.

SEMANA: ¿En alguna oportunidad se ha sentado a conversar con su hija Jeanette sobre estas políticas de migración?

M.E.G.: No, ella no habla sobre la política, y Marco, mucho menos. Él es muy reservado en todas sus cosas.

SEMANA: ¿En una reunión familiar no abordan temas de política global, sentados en una sala?

M.E.G.: Se habla muy poco porque, ya te digo, él es muy reservado. La familia de nosotros es bastante grande y cuando nos reunimos siempre hay temas de diferentes cosas: a veces hablamos de los muchachos, en nuestra familia son seis muchachos y esos seis muchachos tienen hijos, entonces casi siempre es en referencia a los muchachos cuando nos reunimos. Se habla de eso.

SEMANA: Marco Rubio y su hija tienen una carrera ascendente, él llegó al Senado y ahora es el secretario de Estado. ¿Qué futuro político les ve a ellos?

M.E.G.: El fin de él siempre ha sido ser presidente de Estados Unidos.

De izquierda a derecha: el empresario Jared Kushner, el senador Jerry Moran (de espaldas), la estadounidense de origen colombiano Jeanette Rubio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras el almuerzo posterior a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025 en Washington D. C. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images) | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Ve a su hija como futura primera dama de Estados Unidos?

M.E.G.: Si llega a ser presidente, me imagino que sí.

SEMANA: ¿Pero ve esos escenarios?

M.E.G.: Puede ser porque él es un muchacho muy inteligente, de verdad, y puede ser que llegue a ser presidente algún día. Esa es su meta, ser presidente de Estados Unidos.

SEMANA: ¿Y ustedes como familia lo ven?

M.E.G.: Sí, me imagino que sí.

SEMANA: ¿Y cómo lo percibe como secretario de Estado de Estados Unidos?

M.E.G.: Yo lo veo que está en un buen trabajo, siempre ha hecho muy buen trabajo, es un muchacho muy inteligente.

SEMANA: ¿Le queda tiempo para hablar con ustedes desde que es secretario de Estado?

M.E.G.: No, porque él ahora vive en Washington y la mayoría del tiempo, si lo has visto, ha estado casi todo el tiempo por fuera. Ellos ahora tienen que mudarse para Washington.

SEMANA: ¿Qué más debería conocer la gente de su hija Jeanette?

M.E.G.: Que ella es una mujer muy religiosa y eso los ha llevado adonde están. Su creencia en Dios y su dedicación a sus hijos y parte de lo que ella hace, que trabaja con esta organización que tiene que ver mucho con los orfanatos. Entonces eso, creo, le ha ayudado mucho a ella porque está muy dedicada a eso. Ella es católica, es muy católica; ellos son muy católicos.

SEMANA: ¿Y a eso usted adjudica gran parte del éxito y la manera ascendente como vienen en la política estadounidense?

M.E.G.: Sí, porque él es también muy, muy religioso, él es una persona de ir a misa casi todos los días y eso, yo creo, que es lo que lo ha llevado a él. Es muy recto por ser católico y seguirse por la religión.