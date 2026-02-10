Deportes

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

Se trata de un rumor, instaurado en la prensa internacional, pero que hace ruido entre la hinchada de Millonarios. Además, ya jugó para el albiazul.

Redacción Deportes
10 de febrero de 2026, 11:47 a. m.
Nómina de Millonarios para este 2026-l.
Nómina de Millonarios para este 2026-l. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Rumores de la prensa internacional apuntan a un posible regreso de Andy Polo a Millonarios. El atacante por derecha, que fue al Mundial Rusia 2018 con su Selección de Perú, podría tener un retorno al Fútbol Profesional Colombiano.

Son solo rumores, no hay nada confirmado y se mueve más entre especulaciones. Sin embargo, hace sentido, pues hay dos detalles que reforzarían la historia: primero, que Polo ya jugó bajo las órdenes del actual técnico de Millonarios, Fabián Bustos; y segundo, que Andy ya vistió la camiseta albiazul en 2014.

Andy Polo con Millonarios en 2014.
Andy Polo con Millonarios en 2014. Foto: LatinContent via Getty Images

Carlos Antonio Vélez mencionó el rumor desde Perú: Andy Polo podría volver a Millonarios

El reconocido periodista deportivo colombiano, Carlos Antonio Vélez, mencionó en su programa Palabras Mayores las versiones de la prensa peruana, las mismas que indican un rumor sobre el regreso de Andy Polo a Millonarios

“El profe Bustos tiene en la cabeza volver a traer a Andy Polo a Colombia. Cuando Andy Polo jugó en Millonarios, era un peladito. Polo fue vital en el Universitario del profe Bustos, es el carrilero que a él le gusta”, contó Vélez, reiterando que no hay nada confirmado y que se basa en lo que dice la prensa de ese país.

Andy Polo ya tiene 31 años, es uno de los constantes con Universitario, y tiene en su recorrido varios equipos y títulos. Eso, y que, además, está en el radar de la selección peruana, tal como en Rusia 2018.

Su paso por Millonarios fue más rápido que cualquier otra cosa. Hoy, con madurez y buen fútbol, podría ser una de las opciones para Bustos de cara a los retos venideros en un embajador necesitado de triunfos.

“No hay posibilidades”: nueva actualización de la prensa peruana en cuanto al tema

Pero llegó más información, y esta vez a cargo del medio Líbero en Perú: “¿Qué tan factible es que el entrenador argentino se lleve al carrilero por derecha de los ‘cremas’? De acuerdo a la información que maneja Gustavo Peralta, no hay posibilidades de que el elenco colombiano se lleve al también futbolista de la selección peruana”.

Versiones encontradas, expectativa y todavía inconcluso. ¿Podrá regresar Andy Polo a Millonarios?

