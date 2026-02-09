Destapan a los implicados y la razón de la supuesta pelea en el camerino de Millonarios: “Se agarraron”

Millonarios no levanta cabeza en la Liga BetPlay y volvió a dejar puntos en su visita al Deportivo Cali (0-0). Aunque el equipo mostró una leve mejoría, la escasez de resultados hace necesaria una victoria para salir de la parte baja en la tabla de posiciones.

De 15 puntos posibles en la presente campaña, el conjunto embajador solo se ha quedado con dos. Ni siquiera la salida de Hernán Torres pudo solucionar los problemas de Radamel Falcao García y sus demás compañeros.

Es cierto que todavía falta camino por recorrer en el torneo local, pero Millonarios empieza a ceder terreno frente a rivales directos.

Sumado a eso, no pudo jugar el jueves pasado por el aplazamiento del partido contra Deportivo Pereira y tendrá que dar la cara el próximo miércoles contra Águilas Doradas en El Campín.

El técnico Fabián Bustos espera darle la primera alegría a su afición y reencausar el camino ante un rival que viene mucho mejor. El equipo dorado está dentro del grupo de los ocho, luego de vencer al Cúcuta Deportivo en condición de local.

La pelea en el camerino

Como si faltara algo más para agrandar la crisis, medios partidarios de Millonarios revelaron que hubo pelea dentro del camerino y señalaron a los implicados en ese altercado.

Según esta versión, todo se dio tras la derrota contra Atlético Bucaramanga en la capital santandereana (1-2). Ese día Millonarios estaba ganando tranquilamente y en el final del segundo tiempo sufrió una dolorosa remontada que le sacó los tres puntos del bolsillo.

“Entran al camerino y cuando ingresa el tucumano Rodrigo Contreras ve a Cabezas Hurtado, con otro jugador de los nuevos, tomándose fotos y viendo el celular toteados de la risa”, contó el periodista Camilo Barreto.

Diego Novoa también se molestó al ver la presunta actitud de dos de sus compañeros.

“Se voltea y le dice al capitán Mackalister Silva: haga algo. Pero Mackalister está cansado de intentar corregir unos muchachitos que viven haciendo TikToks, que están pensando en otras cosas y se quedó callado”, agregó al relato.

Ese fue el detonante de la supuesta pelea entre Novoa y Mackalister, dos experimentados del cuadro albiazul, que habrían cruzado palabras al interior del camerino.

🚨🔥| Ⓜ️ Jorge Cabezas Hurtado , aparte de ser un perverso jugador, desde que llegó a Millonarios FC se convirtió en una manzana podrida para el equipo. 🤡🤬🤬 pic.twitter.com/FAzobPM2ds — Scorpion_Azul 🏆🌟1⃣6⃣ (@CR_1971) February 7, 2026

Salió segunda versión

Dicha información no había tomado tanta fuerza en la hinchada, hasta que fue corroborada por el periodista Mauricio Gordillo de LosMillonarios.Net.

“Mackalister no respondió como debía y hubo una pelea ahí que se agarraron los pelados”, dijo en una reciente transmisión. “Yo entiendo que es normal en un equipo que no camina hace seis meses. Es lo más normal del mundo”, añadió.

Gordillo negó que existiera agresión física durante la pelea. “Parece que sí hubo un encuentro ahí, mi fuente la considero seria y ellos lo dicen también. Puede que sí haya pasado algo en ese partido contra Bucaramanga”, declaró.

Ninguno de los implicados ha salido a dar declaraciones al respecto, más allá de que Jorge Cabezas Hurtado viene perdiendo protagonismo y no fue convocado al partido contra Deportivo Cali en Palmaseca.