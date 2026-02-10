Oficial: jugador de Millonarios seguirá su carrera en un grande de Brasil

Mientras Millonarios se concentra en la temporada 2026, le hace frente a una temporada donde está obligado a ganar al menos un título, mejorar su fútbol con el técnico Fabián Bustos y sigue atento a la evolución de la gramilla de El Campín; el mercado de pases le sigue presentando novedades claves.

En esta ocasión, a Millonarios le tocó reubicar a Jhoan Hernández, un canterano que no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Fabián Bustos para este 2026. Este lateral sufrió una delicada lesión en su mejor momento deportivo, cuando se consolidaba con Alberto Gamero al mando.

El arduo proceso de recuperación alejó a Jhoan Hernández de la actividad con Millonarios y ahora, tras volver de la lesión, contó con poca continuidad con David González y Hernán Torres; ahora se va a préstamo a un grande del fútbol brasileño.

Jhoan Hernández, lateral de Chocó. Foto: Oficial Millonarios

Más exactamente, Jhoan Hernández se va para Botafogo de Brasil, donde se encontrará con Jordan Barrera, canterano del Junior de Barranquilla. Esta operación la adelanta Millonarios con la intención de que el jugador madure más su fútbol y pueda tener continuidad, para un posible regreso al club azul en próximos meses.

Jhoan Hernández va al Botafogo

En un comunicado oficial, Botafogo de Río de Janeiro anunció al lateral izquierdo Jhoan Hernández como nuevo jugador. El futbolista de Lloró (Chocó) tiene 19 años de edad y Millonarios ha sido su único club en su carrera deportiva.

Hernández ya entrena con sus nuevos compañeros y estará cedido hasta diciembre de 2026. En su momento con Gamero, Jhoan era uno de los canteranos que más prometía en el equipo azul. Apenas con 19 años, es el momento para que pueda demostrar su potencial en una de las mejores y más ricas ligas del mundo.

Por si fuera poco, el chocoano también ha hecho parte de las juveniles de la Selección Colombia.

“Descubierto por Millonarios en 2023 y con experiencia en las selecciones juveniles de Colombia, el lateral izquierdo debuta en el fútbol brasileño para reforzar al club más tradicional. ¡Bienvenido a Fogão, Jhoan! ¡Vamos por muchos logros con la #GloriosaCamisa!“, se lee en el comunicado de Botafogo.

Ficha técnica

Nombre: Jhoan Hernández Mejía

Edad: 19 años

Fecha de nacimiento: 20/02/2006

Clubes

2023-2025: Millonarios - COL

2026: Botafogo - BRA

Según el periodista Guillermo Arango, Jhoan Hernández, en principio, se unirá al equipo juvenil de Botafogo, con muchas posibilidades de sumar sus primeros minutos en el Brasileirao antes de que finalice el año 2026. El préstamo es sin cargo y hay una opción de compra.