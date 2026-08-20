Desde terreno, apoyando a víctimas, responden duro a Petro por criticar millonarias ayudas de empresarios tras el terremoto: “No lo seguí escuchando”

El expresidente Gustavo Petro volvió a aparecer como líder de la oposición en la réplica contra la alocución presidencial de Abelardo De La Espriella. El exjefe de Estado está siendo duramente criticado por sus posiciones, pero especialmente por calificar como “limosnas” las millonarias ayudas que han anunciado los empresarios por el terremoto.

Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, habló en El Debate de SEMANA acerca de estas declaraciones del exmandatario y le respondió con dureza. La congresista, que se encuentra en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, ayudando a las víctimas del temblor, aseguró que este es el estado natural de Petro.

“Ha vuelto a su estado de arenga, de campaña y sin foco propositivo dentro de la realidad del gobierno que tuvo. (…) Todos conocemos, por ejemplo, la realidad financiera de nuestro país”, señaló.

Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Fragmento de video publicado por Iván Cepeda en YouTube.

Hurtado mencionó la crisis que hay en el sistema de salud y algunas de las decisiones que se tomaron durante el Ejecutivo de Petro y que hoy, desde su visión, están pasando factura y generando que sea más compleja la atención.

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“Hay que enviar son mensajes de esperanza, en donde se hable de confiar en un ministro de Hacienda y en un vicepresidente que van a hacer una propuesta que no necesariamente nos lleva a una reforma tributaria”, comentó.

La senadora fue más allá y confesó que, tras escuchar algunas de las cosas que estaba diciendo el expresidente, decidió cambiar de canal y no seguir poniendo atención.

“No lo seguí escuchando porque uno lo que espera es la solidaridad, la empatía y que haya alguien que deja de lado el rasgo político para proponer medidas que ayuden, pero vimos todo lo contrario”, complementó.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia Foto: PRESIDENCIA

Christian Garcés, senador del Centro Democrático, también apuntó en contra del exjefe de Estado por la forma en la que atacó al sector productivo y le recordó que las donaciones son voluntarias.

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Incluso, afirmó que así mismo fue durante el gobierno y, por ello, en su momento la inversión extranjera cayó cada año. “Todavía sigue con su mismo discurso porque es muy fácil tirar piedra, pero construir es el reto y ellos son muy malos para eso”, expresó.

El congresista sostuvo que Petro a lo largo de su administración utilizó estrategias “insostenibles”, por lo que las consecuencias se están viendo en estos momentos. “Lo que tenemos que hacer es motivar al empresario a donar, pero con respeto”, dijo.

Asimismo, José Luis Duque, alcalde del municipio de Trujillo, se refirió a este tema en SEMANA e insistió en la importancia que tienen los empresarios en Colombia y lo fundamentales que serán para la reconstrucción tras el terremoto.

Además, destacó la labor que el presidente Abelardo De La Espriella y su Gobierno han hecho hasta el momento en la atención de la emergencia.