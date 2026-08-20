Con un video en redes sociales, Gabriela Muñoz respondió al escándalo desatado por haberse hecho público el esquema de seguridad que le fue aprobado antes de finalizar el gobierno Petro, sin ella tener los requisitos que ameriten un despliegue semejante.

La joven había sido señalada de tener un enorme poder en la Aerocivil, junto con su hermano, y de manejar decisiones de alto nivel como la contratación y los empleos.

En un video, aseguró que ese trámite lo había iniciado hace meses. “Cada exposición malintencionada aumenta el riesgo contra mi vida”, dijo. Expresó que no se trata de una “historia inventada para las redes”, sino de amenazas que existen, están documentadas y en poder de la justicia, que, según ella, fue la que recomendó su protección.

Muñoz aseveró que es víctima de una “narrativa falsa”, que es parte de una “política de odio”.

Asimismo, indicó que se “construyeron rumores” en esa narrativa “misógina y degradante sobre una supuesta relación sentimental con el expresidente Gustavo Petro”. Expresó: “Me redujeron, por ser mujer, a la condición de moza, como si una joven no pudiera tener pensamiento propio, criterio político, formación, voz, capacidad para cuestionar el poder”.

“Ser mujer no convierte automáticamente a nadie en amante de un hombre”, manifestó. También dijo que el machismo convierte a las mujeres en objetos sexuales.

Gabriela Muñoz se cansó y habló de su salario en la Aerocivil, cómo entró a la entidad, su patrimonio y mencionó a su mamá

En su publicación, la joven agregó: “Responsabilizo al Gobierno nacional por mi vida y mi integridad, y a quienes, con absoluta falta de ética y profesionalismo, expusieron públicamente mi nombre, mi vida y mi familia, alimentando una campaña de odio que hoy pone en riesgo mi seguridad”.

Luego dijo: “Si algo me sucede, nadie podrá decir que no fue advertido. Ustedes me expusieron. Ustedes agravaron el riesgo. Y deberán responder”.

“Mi seguridad no puede depender de mi ideología”, concluyó.

Yesid Barragán, presidente del Sindicato de la UNP, habló sobre el tema. “Es una joven muy simpática que ha contado con una muy buena fortuna, que ha sido bendecida por este gobierno. Tuvo bastante influencia en varias entidades del Estado, como lo han denunciado los medios de comunicación. La UNP no fue la excepción. Es sorprendente que una persona cuyo único riesgo es dar una opinión en la red social ahora tenga un riesgo extraordinario”, comentó.

Gabriela Muñoz, mencionada por Angie Rodríguez en la Aerocivil, se pronunció: “Rechazo de manera categórica las pruebas falsas”

“Esta medida de protección la asignan a través de un trámite de emergencia. Esta persona aún no tiene un estudio técnico por parte de la UNP ni se sometió al procedimiento al que se someten todas las personas, que tienen que atravesar por un calvario de protección, porque los estudios son demorados”, agregó.