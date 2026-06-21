Comunidad judía celebra triunfo de Abelardo De La Espriella: embajador de Israel ante la ONU se pronunció

Durante la tarde de este domingo 21 de junio de 2026, Colombia conoció a su próximo presidente para los próximos cuatro años, el candidato del partido Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella.

Así reaccionaron las figuras políticas al triunfo de Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia 2026 al 2030

Durante el desarrollo de la jornada electoral, el abogado de 47 años logró en el preconteo 12.958.004 votos (49,66 %) con el boletín 46 y el 99,98 % de mesas escrutadas, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien consiguió 12.707.793 votos (48,70 %).

Tras conocerse los resultados, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC) se pronunció, felicitando al electo presidente y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo:

“La Confederación de Comunidades Judías de Colombia, organización techo y representativa de las comunidades e instituciones judías del país, felicita al presidente y vicepresidente electos, Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, por su contundente triunfo en las elecciones presidenciales celebradas el día de hoy”.

Comunicado a la opinión pública acerca de las elecciones presidenciales. pic.twitter.com/WOs0khSeZa — CCJC (@ccjcolombia) June 21, 2026

En el comunicado compartido en sus redes sociales, la CCJC compartió cómo, por medio de la polarización que se presentó durante la jornada electoral, hubo una especie de incertidumbre e inquietud en la sociedad colombiana.

Sin embargo, tras conocerse los preconteos electorales, la entidad hizo un llamado de unión entre los colombianos, para así trabajar de manera conjunta por el bienestar, la seguridad y el progreso del país.

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia expresó alegremente los resultados de la jornada electoral, en la cual Abelardo De La Espriella ganó el preconteo.

El candidato sostuvo el pasado mes de marzo un evento con la comunidad judía y reiteró su disposición a recuperar las relaciones diplomáticas con Israel.

“Confiamos igualmente en que se retomarán las tradicionales expresiones de cercanía y solidaridad con la comunidad judía colombiana en las principales fechas de nuestro calendario religioso, una valiosa tradición que durante décadas fortaleció los vínculos entre nuestra comunidad y el Estado colombiano”, comentó la CCJC.

Reacción del embajador de Israel ante la ONU a la victoria de Abelardo De La Espriella

Además de la reacción por parte de la CCJC al triunfo electoral de Abelardo De La Espriella, no se hicieron esperar comentarios de figuras políticas a nivel internacional.

Una de las más destacadas fue la del embajador de Israel de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, quien festejó los resultados que se presentaron durante la jornada de votación en Colombia.

Por medio de un trino en su cuenta de X, Danon comentó cómo la llegada de Abelardo al poder es una gran victoria no solo para el país, sino para el continente sudamericano.

“Cálidas felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella, @ABDELAESPRIELLA, por su victoria. Mientras Colombia inicia este nuevo capítulo, que fortalezca los lazos entre nuestros pueblos y cree nuevas oportunidades para la cooperación, la prosperidad y el entendimiento mutuo. De Jerusalén a Bogotá, construiremos nuevos puentes entre nuestros pueblos”.