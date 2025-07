Se conoció el principal impedimento para que Luis Díaz fiche por el Barcelona

¿Qué es el fair play financiero?

El fair play financiero (FPF) es un conjunto de regulaciones impulsadas por la UEFA para asegurar que los clubes operen de manera sostenible y no gastando más de lo que generan en ingresos. El objetivo principal de estas reglas es evitar que los clubes se sobreendeuden y entren en crisis financieras.

Sin embargo, el fair play financiero sigue siendo un reto. La normativa establece que los gastos en fichajes y salarios no deben superar el 70% de los ingresos totales de un club, y es aquí donde se encuentra el principal obstáculo para que el Barcelona logre fichar a Luis Díaz.

Dificultades con el precio del fichaje

El Barcelona no solo tiene que hacer frente a esta cifra, sino también a los gastos en salarios. La plantilla actual del club ya cuenta con salarios elevados, y la incorporación de un jugador como Luis Díaz implicaría aún más presión en las cuentas del club. La normativa de la UEFA exige que los clubes de élite no solo generen ingresos suficientes, sino que también ajusten sus presupuestos a una estructura salarial que no sobrepase los límites establecidos.