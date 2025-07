Esta sería la verdadera razón por la cual Luis Díaz no viajó a Portugal para el funeral de Diogo Jota

Díaz, compañero de Jota en el equipo inglés, no viajó a Portugal debido a que tenía que atender compromisos comerciales y personales en Colombia . Según trascendió, entre esos compromisos incluyen encuentros con influencers, esto ha sido mal recibido por algún sector de los aficionados, quienes consideran que el atacante colombiano debió priorizar el acompañamiento a la familia del jugador en estos momentos tan complicados.

Aunque el colombiano no asistió al emotivo funeral de su compañero, Luis Díaz se despidió públicamente de Diogo Jota por medio de una sentida publicación en Instagram, donde compartió una fotografía en blanco y negro abrazando al portugués junto a este sentido mensaje:

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, escribió Díaz junto a la fotografía.