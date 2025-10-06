Colocan a Miguel Ángel Borja en este club multicampeón del FPC: negocio sería bombazo

En medio de la incertidumbre por el futuro del colombiano Miguel Ángel Borja en su actual club, River Plate, rumores de la prensa lo colocan como posible refuerzo de Junior de Barranquilla para la temporada 2026.

Todo se trata de especulaciones hasta ahora, pero el periodista deportivo William González dijo que Junior podría ir por él de cara al 2026, cuando finalice el contrato de Borja con River Plate.

La palabras de González llegaron en medio del espacio Solo Junior. Allí empezaron a hablar de la situación de Miguel Ángel y de la posibilidad de que pueda regresar al equipo diez veces campeón de Colombia, donde ya tuvo desempeño.

“Yo creo que ahora mismo es más fácil traer a Borja que traer a Muriel, porque Muriel tiene contrato vigente con el Orlando City de Estados Unidos. Yo creo que van a ir por él, también hay que ver la disposición que él tenga de regresar al FPC o cuáles son sus intenciones”, dijo William González.

Miguel Borja cuando vistió los colores de Junior de Barranquilla. | Foto: Getty Images

El rumor se empezó a hacer cada vez más grande y los hinchas de Junior están a la expectativa del tema. Borja es garantía de goles, y su nombre está como uno de los más recordados en Liga BetPlay.

Se adelantan gestiones para que Miguel Ángel Borja regrese a @JuniorClubSA en enero del 2026. pic.twitter.com/B2xqNsFPTT — LaPágina Rojiblanca (@juniorlpr1924) October 7, 2025

Según reporta Transfermarkt, el valor de Miguel Ángel Borja es de 2.8 millones de euros. No obstante, si se marcha de River Plate luego de terminar el contrato (31 de diciembre) lo haría como jugador libre.

Se desconocen aún las intenciones del elenco millonario de Núñez respecto al futuro del colibrí. En 2022, River pagó cerca de 6.7 millones de euros por su ficha, por lo que, quizás, quieran recibir algo a cambio di Miguel se va.

El tema empezaría a ser clave de cara a las próximas semanas. Borja, además, no volvió a ser llamado a Selección Colombia y es un misterio si quiere continuar su carrera en el exterior o pegar la vuelta al fútbol de su país.

Miguel Borja, tema de conversación entre los hinchas de River Plate

El pasado domingo 5 de octubre de 2025, Miguel Borja fue titular con River Plate en el partido ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 11 del torneo de Primera División en Argentina.

Borja abrió el marcador para los suyos a los 10′ del primer tiempo, tras un magistral pase de Juan Fernando Quintero al espacio. El colibrí definió al palo del guardameta canalla, y puso el 1-0 parcial. Para su mala suerte, Central le dio vuelta al marcador y acabó ganando 2-1.

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TrYVyjH3VA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025