Hinchas de River Plate tuvieron fría reacción con Castaño y Borja: pasó ante Deportivo Riestra

River cayó 2-1 ante Deportivo Riestra en el Monumental, Alonso abrió el marcador para el visitante mientras que Galoppo empató de volea y Pedro Ramírez marcó el definitivo tras un error de Bustos. A River le anularon un gol de Borja por offside y Maxi Salas fue expulsado por insultar al línea.

El monumental fue testigo de una nueva decepción millonaria

Los hinchas de River Plate expresaron su descontento con varios jugadores del plantel tras la reciente eliminación en Copa Libertadores, siendo Paulo Díaz, Castaño y Borja los más cuestionados por la parcialidad.

En contraste, Marcelo Gallardo siguió recibiendo el apoyo incondicional de la hinchada.

Kevin Castaño, Miguel Borja y Paulo Díaz los más reprobados por la gente en la presentación del equipo luego de la eliminación.

Desarrollo del encuentro

El partido arrancó con el pie derecho para el visitante. A los 12 minutos, Alonso se elevó en el área para cabecear un córner ejecutado por Monje y superar la resistencia de Armani, poniendo el 1-0 a favor de Deportivo Riestra.

ARRIBA EL MALEVO EN EL MÁS MONUMENTAL: Alonso puso el 1-0 de Riestra ante River.



📺 ESPN Premium

River reaccionó rápidamente y encontró la igualdad a los 24 minutos a través de Galoppo, quien apareció oportuno en el área para capturar un despeje y definir de volea para establecer el 1-1.

Derechazo de Giuliano Galoppo para el gol Millonario y el 1-1 parcial en Núñez

Segundo tiempo

El complemento comenzó con otro golpe para los dirigidos por Gallardo. A los 7 minutos, Bustos cometió un error defensivo en un pelotazo cruzado al área, perdiendo la disputa ante Pedro Ramírez, quien remató de zurda para poner nuevamente en ventaja a Riestra con el 2-1.

Tres minutos después llegó lo que parecía ser la reacción millonaria. El colombiano Borja marcó lo que hubiera sido su gol número 62 con la camiseta de River tras un potente disparo que Arce no pudo detener. Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada del delantero.

Había offside de Borja en el gol anulado a River



River - Deportivo Riestra

La situación se complicó aún más para River cuando a los 34 minutos Maxi Salas fue expulsado con tarjeta roja directa por insultar al juez de línea Gualtieri, dejando al equipo con un hombre menos para los minutos finales.

MAXI SALAS EXPULSADO EN RIVER.

Resultado final

El encuentro concluyó 2-1 a favor de Deportivo Riestra, en una nueva tarde amarga para River en el Monumental, del cual el colombiano Juan Fernando Quintero tuvo destacada participación ofensiva, pero no fue suficiente para evitar la derrota ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades.