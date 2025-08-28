Suscribirse

Franco Armani se luce con River en definición por penales: nueva clasificación

El nombre del exjugador de Atlético Nacional es tendencia en X.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 3:39 a. m.
Franco Armani es titular indiscutible en el arco de River Plate
Franco Armani con River Plate. | Foto: Getty Images

River Plate venció en penales 4 goles a 3 a Unión y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina. El experimentado arquero Franco Armani fue la gran figura de la tanda.

En el último partido de octavos, jugado en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza (oeste), el ‘millonario’ no consiguió doblegar a Unión, en un partido en el que el equipo de la banda roja tuvo más la pelota, pero el conjunto santafesino le llegó varias veces con peligro.

De hecho, las dos ocasiones más claras del partido llegaron en tiempo de descuento, cuando Tagliamonte, portero de Unión, le tapó un remate dentro del área chica a Lencina, y de contraataque, Nicolás Palavecino levantó el tiro cuando estaba solo dentro del área frente a Armani.

En la tanda desde los once metros, por River anotaron los colombianos Juanfer Quintero y Miguel Borja, además de Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta remató por encima del larguero.

Del otro lado, Franco Armani se lució al contener los disparos de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, y convirtieron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

Hay que tener confianza, mirar a los pateadores, y destacar también la ejecución de mis compañeros, la firmeza que tuvieron. Hay momentos en los que se gana por penales, y seguimos en camino en todas las competencias”, destacó Armani, de 38 años e integrante de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022.

Contexto: River Plate y Libertad definieron el pase a cuartos de Libertadores: vibrantes penales

El portero, que ya venía de ser decisivo hace unos días en la definición por penales contra Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores, remarcó que “a mí me pueden decir lo que quieran, pero siempre fui un luchador y nunca me doy por vencido. Siempre quiero más y este club te exige, no te podés relajar. Estoy muy contento”.

Ganador de la Copa Argentina en tres oportunidades (2016, 2017 y 2019), siempre con Marcelo Gallardo como entrenador, el ‘millonario’ había perdido ocho definiciones por penales seguidas, pero cambió la racha contra Libertad, y ahora volvió a festejar en un desempate.

En la próxima etapa, River se enfrentará con Racing, que viene de eliminar a Deportivo Riestra (3-0). Los cuartos de final de la Copa Argentina se completan con los partidos Tigre-Independiente Rivadavia, Newell’s Old Boys-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús. El campeón de la Copa Argentina obtendrá una de las plazas de ingreso directo a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

*Con información de AFP.

