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La curiosa explicación que salió a entregar Juan Daniel Oviedo: “No pensé que en Colombia tocara explicar”

La fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia se pronunció a través de su cuenta en X.

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Redacción Semana
17 de abril de 2026, 9:41 a. m.
Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia.
Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia. Foto: Paula López - Semana

A través de un video que compartió a través de su cuenta en X, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, se refirió a los ataques que recibió tras decir que “la gente de Buenaventura está comiendo mierda”.

Por lo tanto, Oviedo explicó que, cuando dijo eso sobre Buenaventura, no se estaba refiriendo a la gastronomía de esa región, sino que era un tema de “dignidad”.

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“No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa ‘comer mierda’. Todos la hemos ‘comido’. Es levantarse a trabajar y que no alcance. Es estudiar y no encontrar salida. Es que las cosas no salgan, una y otra vez. Es quedarse sin trabajo, sin estudio, con la salud tambaleando… Y aun así, pararse al otro día, porque no hay otra opción que avanzar para estar mejor”, manifestó Oviedo en un escrito en X, junto al video.

Y concluyó diciendo: “Es comer más de lo que queremos y menos de lo que sabemos. En Buenaventura se come delicioso. Pero también se vive una realidad que le duele a todo el país y que no se puede maquillar”.