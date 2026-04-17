La curiosa explicación que salió a entregar Juan Daniel Oviedo: “No pensé que en Colombia tocara explicar”

A través de un video que compartió a través de su cuenta en X, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, se refirió a los ataques que recibió tras decir que “la gente de Buenaventura está comiendo mierda”.
Por lo tanto, Oviedo explicó que, cuando dijo eso sobre Buenaventura, no se estaba refiriendo a la gastronomía de esa región, sino que era un tema de “dignidad”.
“No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa ‘comer mierda’. Todos la hemos ‘comido’. Es levantarse a trabajar y que no alcance. Es estudiar y no encontrar salida. Es que las cosas no salgan, una y otra vez. Es quedarse sin trabajo, sin estudio, con la salud tambaleando… Y aun así, pararse al otro día, porque no hay otra opción que avanzar para estar mejor”, manifestó Oviedo en un escrito en X, junto al video.
Y concluyó diciendo: “Es comer más de lo que queremos y menos de lo que sabemos. En Buenaventura se come delicioso. Pero también se vive una realidad que le duele a todo el país y que no se puede maquillar”.
Aquí no estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de dignidad.— Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) April 17, 2026
No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa “comer mierda”.
Todos la hemos “comido”.
Es levantarse a trabajar y que no alcance.
Es estudiar y no encontrar salida.
Es que las cosas no salgan, una y… pic.twitter.com/i1v9Ejw9Tt