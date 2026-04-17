La curiosa explicación que salió a entregar Juan Daniel Oviedo: “No pensé que en Colombia tocara explicar”

A través de un video que compartió a través de su cuenta en X, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, se refirió a los ataques que recibió tras decir que “la gente de Buenaventura está comiendo mierda”.

Por lo tanto, Oviedo explicó que, cuando dijo eso sobre Buenaventura, no se estaba refiriendo a la gastronomía de esa región, sino que era un tema de “dignidad”.

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“No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa ‘comer mierda’. Todos la hemos ‘comido’. Es levantarse a trabajar y que no alcance. Es estudiar y no encontrar salida. Es que las cosas no salgan, una y otra vez. Es quedarse sin trabajo, sin estudio, con la salud tambaleando… Y aun así, pararse al otro día, porque no hay otra opción que avanzar para estar mejor”, manifestó Oviedo en un escrito en X, junto al video.

Y concluyó diciendo: “Es comer más de lo que queremos y menos de lo que sabemos. En Buenaventura se come delicioso. Pero también se vive una realidad que le duele a todo el país y que no se puede maquillar”.

Aquí no estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de dignidad.



No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa “comer mierda”.

Todos la hemos “comido”.



Es levantarse a trabajar y que no alcance.

Es estudiar y no encontrar salida.

Es que las cosas no salgan, una y… pic.twitter.com/i1v9Ejw9Tt — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) April 17, 2026