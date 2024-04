Gregorio Pernía revela insultos y propuestas indecentes que recibe por personajes como ‘El Titi’; lo han acosado en el baño

De propuestas indecentes a insultos y hasta golpes

En medio de la conversación, Gregorio también recordó que un día fue sorprendido por un golpe que le dio una mujer en la calle, en Bogotá, mientras se encontraba haciendo una diligencia. “Fue en la 72 con 11. Me dio un palmadón en la espalda durísimo. Yo iba a firmar un contrato de arrendamiento de un local, estaba con la persona que me lo iba a alquilar y me dio un palmadón y me dijo: ‘paramilitar hij...’, y yo: ‘¡mi señora’”, pero ella seguía lanzándole insultos.