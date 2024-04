¿Perdonó a Nataly? Video de Alejandro Estrada despierta rumores del regreso de la pareja

Muchos se encontraban a la espera de qué ocurriría una vez Umaña saliera del programa, duda que hasta el momento no han tenido una respuesta específica, debido a que por medio de redes sociales se ha podido ver que cada uno tomó su propio camino para superar el dolor.

¿A qué se dedican Alejandro Estrada y Nataly Umaña tras el reality?

¿Alejandro Estrada perdonó a Nataly Umaña?

Se trata de una corta grabación, en la que Alejandro hizo el lipsync de un reguetón que menciona la frase: “ Aunque mañana me levante y diga ‘diablos, ¿qué hice?” . Pero no solo eso, ya que el actor le preguntó a sus fans sobre, qué creen que hizo, recibiendo toda clase de respuestas, entre las que incluso le preguntan si perdonó la infidelidad con Nataly.

Entre las distintas opiniones que despertó el video, se destacan comentarios como “Fijo volvió con Nataly”; “Perdonó a la cachona”; “Mucho masoquista”; “Y entonces, ¿está soltero o no? Los televidentes necesitamos saber”; “Ey no mor, no jodas que volviste con Nataly 😅”; “Bebé, usted puede hacer lo que quiera menos volver con Nataly”; “Valorarte. Eso creo que fue lo que hiciste”.