“No merecía estar”: ‘Bruno Mars’ rompe el silencio tras salir de ‘Yo me llamo’; así reaccionaron las redes

El reality de Caracol Televisión Yo me llamo ya definió a sus finalistas, tras la salida del imitador de Bruno Mars, noticia que seguidores del programa aplaudieron, ya que muchos lo criticaban por asegurar que no estaba a la altura de otros imitadores como J Balvin o Carlos Gardel.

El artista se presentó junto a los imitadores de Maluma, Leonardo Favio y Camilo Sesto, y los jurados tomaron la decisión de salvar a los tres últimos, dejando afuera de la final al imitador del cantante estadounidense.

En el momento de la imitación, el joven se mostró muy conmovido y entre lágrimas dio gracias al programa, a los colombianos y a su familia por haber conseguido llegar tan lejos.

“Mi padre me trajo acá por su gracia y esto es para mi esposa y mis hijos. Cada cosa que hago es por ellos y gracias, Colombia, los amo”, dijo el imitador al ser eliminado.

Por su parte, en una carta que publicó en su cuenta de Instagram, aseguró que no merecía estar en el programa, aún así agradeció todo el apoyo recibido.

“Yo no merecía estar aquí, pero a Él [Dios] se le antojó que fuera así y, por encima de cualquier argumento, siento que gané esta competencia. Me gané el corazón de muchos de ustedes. Ese es el más grande premio que me llevo”, dijo.

Además, afirmó que su propósito en el programa siempre fue regalar risas y alegría cada noche. “Vine a mostrarles al Padre bueno que tengo, que me trajo hasta aquí y que, con esa gracia que solo Él sabe dar, me enseñó otra vez que no necesitas hacer nada para merecer su favor”, dijo.

Finalmente, agradeció a al escuela por su apoyo. “Gracias a mis queridísimos maestros de la escuela más brutal de imitación del mundo, la escuela de ‘Yo me llamo’. Me los llevo en el alma y guardo cada enseñanza en mi corazón. Gracias Colombia, los amo”, concluyó.

En el momento de su salida, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez se levantaron de sus sillas y abrazaron al imitador en su despedida.

Entre tanto, el presentador Carlos Calero le dedicó una sentidas palabras. “Nos sentimos orgullosos de ti. Tu familia se siente muy orgullosa también porque vas a brillar en todos los escenarios, mi hermano”, le dijo.

Por su parte, las redes sociales estallaron en memes que ‘festejaban’ la salida del imitador. Estos son algunos de ellos:

Bruno Mars de Yo me llamo reveló que es hijo de famoso narrador deportivo

Yo me llamo, programa estrella de Caracol Televisión, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales en los últimos meses gracias a que es la producción más vista actualmente por los colombianos.

Igualmente, la competencia ha servido para conocer los orígenes de algunos participantes, como en el episodio de este jueves 24 de febrero cuando el imitador de Bruno Mars confesó que inicialmente soñaba con ser futbolista. Incluso, recordó que se probó en varios equipos.

Junior Cuesta, nombre real del talentoso concursante, también reveló que siempre estuvo cerca de una cancha de fútbol, debido a que su papá es un prestigioso periodista deportivo.

“Toda la vida soñé con ser jugador profesional, porque crecí y me crie en los diferentes campos de fútbol, siempre acompañando a mi papá, que es narrador deportivo”, precisó el imitador.

Se trata de Julio Édgar Cuesta Rentería, que es uno de los narradores de radio más importantes de Bucaramanga. Su tradicional lema de presentación es “el grone de la sintonía”.

Pese a que afirmó que tenía buenas condiciones físicas, el participante puntualizó que nunca le pudo cumplir el deseo a su progenitor de relatar un gol suyo, ya que prefirió dedicarse a la música.

“El gran sueño de mi papá era verme en una cancha y cantar un gol mío, pero nunca se dio esa oportunidad, porque se atravesó la música en mi camino”, concluyó el concursante.

Cuesta, que estaba entre los seis finalistas del concurso musical, no solo se dedica a imitar al cantante estadounidense, sino que también tiene un negocio de postres junto a su esposa, Tatiana Sarmiento.

El emprendimiento lleva el nombre de Postres & Canciones y cuenta actualmente con cerca de 11.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Además, ofrece espectáculos musicales en vivo para diferentes eventos.

“Somos Cuesta Sarmiento, Postres y Canciones. Shows presenciales y virtuales. Acompaña los mejores covers con nuestros postres”, dice la descripción del perfil del negocio en esa red social.

El imitador, de igual manera, ha modelado en algunas de las publicaciones que han compartido en Instagram. Cabe recordar que Bruno Mars se ganó recientemente 25 millones de pesos.

De acuerdo con Caracol Televisión, los premios que entregará la producción durante esta temporada son de aproximadamente 1.200 millones de pesos. Igualmente, aseguró que habrá más sorpresas con el transcurrir de los capítulos.