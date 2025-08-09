Representante Julio César Triana: “Con Petro, todo se quedó en puro ‘bla, bla, bla’. Mucho discurso, poca verdad, ningún resultado”

El representante Julio César Triana publicó un video en sus redes sociales en el que cuestiona fuertemente los tres años de gobierno del presidente Petro. “Petro traicionó su propio discurso. Hace tres años se subió a la tarima a prometer un nuevo país”, dice en su trino.

📣 PETRO TRAICIONÓ SU PROPIO DISCURSO



Hace 3 años se subió a la tarima a prometer un nuevo país.

⁰Habló de paz, de acabar con la corrupción, de respeto por las mujeres y de unidad nacional… 🙄



Pero con Petro, todo se quedó en puro “bla, bla, bla”. Mucho discurso. Poca verdad.… pic.twitter.com/rVQpqHy7Ja — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 8, 2025

Y siguió: “Habló de paz, de acabar con la corrupción, de respeto por las mujeres y de unidad nacional. Pero con Petro, todo se quedó en puro ‘bla, bla, bla’. Mucho discurso. Poca verdad. Ningún resultado".

En el video publicado por el representante, hace una recopilación de fragmentos del discurso de posesión del presidente Gustavo Petro y lo contrasta con declaraciones posteriores en las que abiertamente se contradice.

La pieza audiovisual muestra al presidente diciendo que trabajará para un construir un país para vivir feliz y sabroso. En contraposición a eso, se adjunta otro fragmento de video en el que se anuncia, en un noticiero, que pese a las investigaciones en contra de Nicolás Petro, se confirma su libertad.

Otro fragmento del video en el que se escucha a Petro decir que de la mano de “la vicepresidenta y ministra Francia Márquez vamos a trabajar para que el género no determine cuanto gana o como vive”, y seguido a eso, se ve el clip de la vicepresidenta en el discurso del día Internacional de las Niñas y Niños Afrodescendientes en el que dice “pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína a la traidora”.