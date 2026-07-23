Alias Memín, el asesino de políticos y líderes sociales en las AUC que aceptó más de 100 homicidios

Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, era comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en su historial criminal hay más de 100 víctimas de homicidio, la mayoría líderes políticos y sociales que se convirtieron en objetivo militar de los paramilitares.

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La Fiscalía le imputó cargos a Memín por hechos de violencia perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 contra población campesina, comerciantes, finqueros, líderes sociales en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, Antioquia.

“El procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida; 16 desapariciones forzadas; 11 desplazamientos forzados; 9 torturas en persona protegida; 5 secuestros simples agravados; 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida; 2 lesiones en persona protegida; 11 hurtos calificados y agravados”, dijo la Fiscalía.

Las AUC fue uno de los grupos criminales que más asesinatos cometió en Colombia. Foto: AFP

El listado de crímenes, de homicidios atribuidos a alias Memín, incluye 167 hechos delictivos, 123 ocurridos en San Jerónimo y 44 en Ebéjico. Entre ellos están los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes William de Jesús Rivera Brand.

“También del concejal de San Jerónimo Jaime Arturo Ramírez Arboleda y del líder comunitario José Milagros Mena Gil. También reconoció el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual contra su madre y su hermana, y el desplazamiento forzado de esa familia en zona rural de Ebéjico”, explicó el ente acusador.

Fiscalía busca una condena Foto: Fiscalía General

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación corresponde a una estrategia para la terminación anticipada de procesos de Ley 600 contra integrantes de las AUC; continuará ante un juez especializado, que será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.