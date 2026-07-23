Judiciales

Alias Memín, el asesino de políticos y líderes sociales en las AUC que aceptó más de 100 homicidios

Se trata del excomandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia y determinador de crímenes entre 1996 y 2005.

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Redacción Semana
23 de julio de 2026 a las 10:22 a. m.
El señalado cabecilla aceptó su responsabilidad en más de 100 homicidios.
El señalado cabecilla aceptó su responsabilidad en más de 100 homicidios. Foto: León Darío Peláez

Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, era comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en su historial criminal hay más de 100 víctimas de homicidio, la mayoría líderes políticos y sociales que se convirtieron en objetivo militar de los paramilitares.

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La Fiscalía le imputó cargos a Memín por hechos de violencia perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 contra población campesina, comerciantes, finqueros, líderes sociales en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, Antioquia.

“El procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida; 16 desapariciones forzadas; 11 desplazamientos forzados; 9 torturas en persona protegida; 5 secuestros simples agravados; 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida; 2 lesiones en persona protegida; 11 hurtos calificados y agravados”, dijo la Fiscalía.

Las AUC fue uno de los grupos criminales que más asesinatos cometió en Colombia.
Las AUC fue uno de los grupos criminales que más asesinatos cometió en Colombia. Foto: AFP

El listado de crímenes, de homicidios atribuidos a alias Memín, incluye 167 hechos delictivos, 123 ocurridos en San Jerónimo y 44 en Ebéjico. Entre ellos están los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes William de Jesús Rivera Brand.

“También del concejal de San Jerónimo Jaime Arturo Ramírez Arboleda y del líder comunitario José Milagros Mena Gil. También reconoció el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual contra su madre y su hermana, y el desplazamiento forzado de esa familia en zona rural de Ebéjico”, explicó el ente acusador.

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De acuerdo con la Fiscalía, la investigación corresponde a una estrategia para la terminación anticipada de procesos de Ley 600 contra integrantes de las AUC; continuará ante un juez especializado, que será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.