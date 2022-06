Karen Lizarazo rompió el silencio tras polémica con Poncho Zuleta: “me sentí mal”

Semanas atrás, Karen Lizarazo, cantante vallenata, protagonizó un polémico video donde el también cantante Poncho Zuleta intentó múltiples veces darle un beso en la boca cuando ella evidentemente trataba de evitarlo.

Luego de que el video se hiciera viral, el cantante ofreció disculpas públicas ante los hechos catalogados como acoso. Sin embargo, la disquera con la cual trabaja publicó otro video en el cual insinuaban que Lizarazo era quien provocaba a Zuleta.

Ante las diferentes declaraciones, la cantante no se había pronunciado hasta hace poco que el diario El Pilón logró obtener una entrevista, en el marco del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico “Sin miedo al éxito”. Aunque, previamente, la cantante por medio de un comunicado expresó su descontento con la situación, en la entrevista habló a fondo de sus sentimientos, el machismo y los obstáculos por los que ha tenido que pasar.

El Pilón le preguntó acerca de cómo se sintió luego del incidente, a lo que ella respondió al medio: “me sentí confundida, me sentí mal; nunca en mi vida había pasado por una situación así y espero en Dios que nunca más me vuelva a ocurrir, ni le vuelva a ocurrir al maestro ‘Poncho’”, y manifestó que todo pasa por una razón.

Por otro lado, explicó que al inicio de su carrera vivió experiencias machistas, ya que la industria musical a la cual se dedica está dominada principalmente por hombres; incluso, en sus primeras presentaciones el público, le gritaba que “querían a un hombre” cuando subía al escenario. Sin embargo, expresa que el tiempo la ha hecho más fuerte y que luego de tantos años viviendo de este género ha dejado de notar ese tipo de agresiones hacia ella, sobre todo por la aparición de nuevas mujeres en el vallenato.

También habló de cómo ve a las chicas que están haciendo vallenato en la actualidad y dice que cada una tiene su sello, que ella identifica lo que hace única a cada cantante, sobre todo la manera en que cada una se muestra en redes sociales. Afirma que eso le da dinamismo al vallenato y que sería muy aburrido si todos hicieran lo mismo. “Estamos conectadas haciendo buena música, buenos shows. Estamos haciendo grande el vallenato femenino.”, reiteró.

Por último, en medio de la entrevista le pidieron enviar un mensaje a las mujeres, en especial a las que se dedican al vallenato, a lo que ella respondió:

“Bueno, el mensaje que yo enviaría a todas las mujeres es que es duro; una cosa es decirlo acá chévere y otra cosa es una mujer que esté en su casa, no sé, en la Alta Guajira, aquí o en cualquier parte y que esté bajo el yugo de un marido que la golpea, o una niña que está siendo víctima de bullying en el colegio, porque de pronto es un poco gordita o flaquita. Es muy duro dar un mensaje porque no es fácil, cuando lo vives no es fácil, pero lo que puedo decir hoy y de eso sí tengo toda la certeza, la fe y la credibilidad es que no hay nada que el poder de Dios no pueda derrumbar; no hay nada que la oración y que estar cerquita de la mano de Dios pueda acabar.

Si estás sometida, viviendo machismo o víctima de algo que nosotros no sabemos, porque las personas que están sufriendo tristemente están allá en un rincón calladas; ahora hablar de lo que está pasando es peor, le toca a uno callarse, entonces lo que yo puedo decir es que oremos mucho, y que las demás mujeres que no estemos pasando por momentos así, oremos por ellas también”.