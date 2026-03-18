‘Cacería’ de hinchas de Millonarios en El Campín: video mostró expulsión de desadaptados que buscaban seguidores de Nacional

Este martes, Millonarios y Nacional disputaron una nueva edición de uno de los partidos más taquilleros del fútbol colombiano con saldo positivo para los capitalinos de 3-0, resultado que aunque no afecta el liderato de Nacional en la Liga, si ratificó la paternidad de los azules en este semestre.

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Jugadores de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Más allá de lo que pasó en el terreno de juego, hubo un hecho reprochable que sucedió en las tribunas de El Campín y el cual fue protagonizado por los mal llamados hinchas del cuadro local.

En algunos videos publicados en redes sociales se ve cómo sujetos de las conocidas ‘barras bravas’ ingresaron a la tribuna occidental para buscar a los hinchas de Nacional que estaban en esta parte del estadio para agredirlos y obligarlos a salir del recinto deportivo.

Por políticas de seguridad de Bogotá y del propio club, no se habilitó ninguna tribuna para los seguidores de Nacional, algo que viene ocurriendo desde hace algún tiempo y razón por la que algunos ‘fieles’ verdolagas ingresan sin distintivos de su equipo y de forma ‘camuflada’ a El Campín.

Debido a esto, un puñado de hinchas azules hizo presencia en esta tribuna y comenzó a buscar entre los presentes a algún hincha verdolaga, acción a la que se opusieron quienes estaban allí, obligando a los desadaptados a abandonar la tribuna occidental.

Lo llamativo del asunto es que fueron los verdaderos hinchas del fútbol que estaban allí presentes, los que con abucheos y gritos se encargaron de reprochar la violencia y de obligar a la retirada de los violentos que intentaron sembrar el terror.

“Hermano, chao. Chao, chao, chao. Abranse, fuera de aquí, fuera, fuera, fuera”, se escucha decir a quienes pedían respeto por los aficionados y por el espectáculo.

Millonarios no deja respirar a Nacional

El equipo verde quería una revancha por lo sucedido en la Copa Sudamericana y la prematura eliminación del torneo de la Conmebol. Fueron tres goles, con una joya directo al Puskás de Rodrigo Contreras desde la mitad de cancha en el Atanasio Girardot, que silenció a la hinchada verde en aquella oscura noche en tierra antioqueña.

Ahora, la suerte no fue diferente; Rodrigo Contreras volvió a abrir el marcador, Mateo García aumentó en la segunda parte y Leonardo Castro terminó el festín con otro gran remate para vencer a Harlen Castillo. A Nacional se le vio agotado y el efecto azul se le notó en la plaza donde ganó su primera Copa Libertadores en 1989.

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Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Foto: Oficial Millonarios

Con este marcador y ante el poder de su hinchada, el equipo azul sigue levantándose en la Liga BetPlay tras la durísima caída en Tunja. Tropezó inesperadamente en medio de una fiesta de su gente en La Independencia, pero ya vuelve al triunfo para la tranquilidad de su fanaticada y del entrenador Fabián Bustos.