“No queríamos crear a un monstruo”, Sofía Vergara conversó con SEMANA sobre ‘Griselda’

“Al único hombre al que le he tenido miedo es a una mujer llamada Griselda Blanco”, con esta frase, que se le atribuye al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, comienza una de las grandes apuestas de Netflix para 2024, ‘Griselda’ la miniserie dramática que narra la vida de la creadora de uno de los carteles de droga más poderosos y temidos de la historia.

La serie es la primera producción en español protagonizada por la barranquillera, quien también se desempeña como productora ejecutiva. Vergara es mundialmente reconocida por su magistral actuación en Modern Family, es una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, según la revista Forbes, ganadora de cuatro premios Globo de Oro y Premios del Sindicato de Actores (SAG), entre otros.

La producción, que se estrenará el 25 de enero, cuenta con la participación de Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito, Karol G, Paulina Dávila, José Zúñiga, Fredy Yate, Camilo Jiménez Varón, Julieth Restrepo, Gabriel Sloyer, Diego Trujillo, Alberto Amann.

A propósito de la promoción de la producción en Colombia, SEMANA conversó con Sofía Vergara y su director Andi Baiz.

SEMANA: En la serie, Griselda no es la única protagonista, todas las mujeres lo son ¿'Griselda’ es una serie con enfoque de género?

Sofía Vergara (S. V.): Eso fue lo que nos fascinó del proyecto. Encontrar a una mujer que podía ser parte de ese gremio tan terrible. Una mujer que pudo escalar hasta lo más alto y competir con estos hombres, claro que sí. Eso fue lo que nos interesaba mostrar. Yo por lo menos me interesé mucho porque yo nunca había oído de ella, yo crecí aquí en Colombia y nosotros sabíamos quiénes eran los narcotraficantes, pero yo nunca había oído de Griselda Blanco.

Andi Baiz (A. B.): Sí, hay un empoderamiento femenino, la serie es sobre ese empoderamiento femenino. Eso es lo importante. Y lo que me gusta del personaje de Griselda es que ella empieza a enfrentarse a estos hombres usando su inteligencia, su astucia, su imaginación, mientras que los hombres usan las amenazas típicas, la fuerza, pero cuando Griselda empieza a imitar a los hombres es ahí donde empieza su decadencia.

SEMANA: Hablemos sobre la dicotomía que representa Griselda. Por un lado, es madre de cuatro hijos, víctima de violencia, pero por el otro es una narcotraficante.

(S. V.): Por eso el personaje es tan controversial, porque había muchísimas cosas en su personalidad. No era una sola cosa que queríamos mostrar. No solamente que era mala, que era narco, que era una asesina, no, lo que queríamos mostrar era a una mujer que yo quiero pensar que al comienzo tenía muy buenas intenciones de sobrevivir, de escapar del abuso de su esposo, de su familia. Fue una mujer a la que le tocó guerrear y sacar adelante a sus hijos. Yo quería pensar en todo eso desde el comienzo y lógicamente no queríamos crear a un monstruo.

(A. B.): Es importante humanizar siempre. No romantizar, sino humanizar, así como los héroes tienen falencias, los antihéroes también tienen virtudes. Entonces esa complejidad es lo que hace fascinante a una serie de personaje tan íntima como esta, porque es una serie de personaje absolutamente. Por ser mujer, una madre soltera de 3 hijos, tiene que salir de Colombia huyendo, tiene que trabajar 10 veces más fuerte para lograr lo que quiere.

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con Karol G, Paulina Dávila y Julieth Restrepo?

(S. V.): Yo siempre he trabajado con mujeres, para mí no era tan importante trabajar con mujeres, sino trabajar con ellas. Yo siento que hoy por hoy todo el cast que tenemos es de lo mejor que hay en Latinoamérica. Poder ser productora de la serie y poder hacerlo con Andi y con Erick y traer a esos actores a Hollywood a una serie de ese nivel y traerlas a ellas fue maravilloso. Fue muy especial y difícil para mí poder actuar en español, porque nunca había actuado en español ni había hecho ningún drama. Todos nos hicimos amigos, todos estábamos felices de estar en el set.

(A. B.): Esta es la primera serie de Sofía en español y fue algo muy lindo porque yo sentí que ella estaba muy emocionada de trabajar con este talento colombiano y latinoamericano. Durante las primeras semanas de rodaje yo vi que Sofía se conectó con su niñez, con su colombianidad profunda. Hubo una química y una energía muy bonita, sobre todo después de tantos años viviendo afuera. Fue muy bonita esa conexión con la gente.

