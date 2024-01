Hijo de Griselda Blanco hizo dura crítica a serie con Sofía Vergara por incómodo detalle: “Es una cachetada en la cara”

Sofía Vergara se convirtió en uno de los rostros colombianos más famosos de la industria artística, debido a toda la trayectoria internacional que construyó con el pasar del tiempo. Poco a poco cautivó con su talento, demostrando el potencial que carga en la sangre.

La celebridad conquistó con el sello que dejó en la televisión, llevando a que millones de seguidores estuvieran pendientes de sus proyectos, sus apariciones y sus noticias profesionales. Nunca desapareció de los focos, sorprendiendo con personajes que alcanzaba a futuro.

Aquella mujer se hizo famosa, no solo por ser la primera mujer en meterse en las grandes ligas del negocio de la droga a finales de los años setenta, sino por su pasado de viuda negra.

La llegada de esta producción tiene a más de uno con expectativas bastante amplias, teniendo en cuenta el relato que proyectará y que, posiblemente, impactará en la historia de Colombia. Todas las miradas se girarán a la actriz, encargada de darle vida a una de las mujeres más temidas del narcotráfico por sus decisiones y comportamientos.

En medio de la larga espera, la atención se posó, recientemente, en uno de los hijos de ‘la viuda negra’, quien concedió una entrevista a un medio radial para dar su perspectiva y opinión acerca de la serie. El hombre no dudó en referirse a la protagonista, quien dejó la vara alta con el tráiler y los avances.

A finales de enero, Netflix estrenará la serie producida y protagonizada por Sofía Vergara, ‘Griselda’, la historia de Griselda Blanco, la viuda negra de la mafia. | Foto: Foto Netflix

Hijo de Griselda Blanca hizo cruda crítica sobre serie de Netflix

Según se apreció, Michael Corleone dialogó con W Radio y se sinceró sobre este proyecto que aterriza en la plataforma digital. El hombre no dudó en hablar sobre lo que pensaba de este asunto, además de reflejar lo cruda que fue su infancia en medio de un ambiente tan fuerte.

“Yo no tuve la crianza de un niño normal. Eran pocas las veces que yo jugaba con otros niños. (...) A veces no tenía juguetes, a veces no veía a otros niños por varios días. No me podía dar el lujo de estar jugando en el vecindario al aire libre con otros niños, mientras me estaban tratando de secuestrar o matar”, aseguró, de acuerdo con lo que habría dicho en el medio citado, donde puntualizó que su mamá era su mejor amiga incondicional.

Adicional a esto, el hijo de la fallecida colombiana se refirió a Sofía Vergara en este papel, señalando que le pareció inapropiado e incómodo que Netflix y el equipo no se acercaran a su familia para construir de fondo a la protagonista. Poco a poco manifestó la admiración que sentía por la celebridad latina, sin dejar de lado sus apreciaciones sobre la falta de conocimiento sobre lo que fue Griselda Blanco, lejos de la parte pública.

“Sí, estoy agradecido de que una ‘reina’ colombiana esté haciendo el papel de mi mamá, pero al tiempo esa es la cuestión. Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia?, ¿por qué no se contactaron conmigo?... Si mi madre estuviera viva, no creo que Sofía se daría la libertad de hacer el papel sin la consulta de ella. Es muy ofensivo... es una cachetada en la cara no requerir de la información de la familia o consulta a la familia”, apuntó, bastante incómodo.