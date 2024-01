“Me dañé una vértebra, pero valió la pena”, Sofía Vergara y los desafíos que enfrentó en ‘Griselda’

Los desafíos de Sofía Vergara en ‘Griselda’

Así lo ha mencionado en las distintas ruedas de prensa y programas de televisión a los que ha asistido en medio de la promoción de la serie, donde incluso relevó que fue el director del proyecto el que le enseñó, cuando en Tonight Show de Jimmy Fallon , dijo que “Yo no sabía hacer nada. Me enseñó a fumar. Me enseñó a tomar cocaína. Me lo enseñó todo ”.

“Fue alucinante porque, aunque tenga 51 años, nunca he sabido cómo encender un cigarrillo. Nunca he tomado cocaína. Así que fue una gran experiencia”, manifestó ante las cámaras.

Así lo mencionó que conversación con CM&, donde expresó que “el único día que no pude ir al set fue porque un día me paré de la cama y me quedé tiesa, y me tuvieron que inyectar, me dañé una vértebra y ahora todo el tiempo me molesta”.