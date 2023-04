Julieth Restrepo actuará junto a Kylie Minogue en una serie de Netflix

Julieth Restrepo se robó el corazón de los colombianos con varias producciones que protagonizó y en las que demostró todo el talento versátil y amplio que tiene, tales como A mano limpia, La promesa, Laura la santa colombiana, Lady la vendedora de rosas y Noticia de un secuestro; recorrido que le dio la fortaleza para aventurarse a conquistar Hollywood.

La paisa actualmente reside en Los Ángeles y gracias a estar cerca de los grandes estudios de la industria del cine, ha logrado una participación activa en producciones internacionales como Loving Pablo, junto a Javier Bardem y Penélope Cruz, o la serie Griselda, protagonizada por la barranquillera Sofía Vergara, producción que aún no se ha estrenado.

Foto: Instagram @julieticarestrep0. - Foto: Foto: Instagram @julieticarestrep0.

Pero ahora Julieth anuncia otro peldaño más en Hollywood y nada más y nada menos que de la mano de una de las directoras, productoras y guionistas más afamadas de la televisión estadounidense, Shonda Rimes, cerebro de éxitos como Grey’s Anatomy, Scandal e Inventing Anna, quien esta vez hará las veces de productora de la serie The Residence, que se grabará para Netflix.

Rimes ya ha participado como productora de grandes series como How To Get Away With Murder y Bridgerton, sin embargo, esta vez el escenario donde brillará el talento de Restrepo será en una réplica de la Casa Blanca, pues la trama de la serie se desarrolla en el edificio más importante de Estados Unidos, donde se presenta un asesinato que hay que esclarecer.

Foto: Instagram @shondarhimes. - Foto: Foto: Instagram @shondarhimes.

“Una excéntrica novela policíaca ambientada en el piso de arriba, el piso de abajo y las escaleras traseras de la Casa Blanca, entre el personal ecléctico de la mansión más famosa del mundo… Su premisa: 132 habitaciones. 157 sospechosos. Un cuerpo muerto. Un detective salvajemente excéntrico. Una cena de Estado desastrosa”, reseña el portal Dead Line sobre esta nueva producción.

Lo más asombroso de esta nueva oportunidad para la antioqueña es que compartirá set con una de las cantantes más famosas de la música pop en los últimos 40 años. Se trata de la diva australiana Kylie Minogue, quien se adhirió al elenco representándose a sí misma entre la ficción, donde rememorará los primeros años de su mamá en su natal Australia, donde actuó en varias novelas antes de dar el salto internacional de lleno en la música.

La actriz colombiana se mostró muy emotiva en sus redes sociales posteando en sus historias parte del artículo de Dead Line donde se dio la primicia de la serie, declarando que se siente muy feliz de este nuevo logro. “Estoy muy emocionada de hacer parte de este proyecto increíble producido por la única Shonda Rimes”, escribió la paisa en su publicación.

Varios colegas y amigos de la paisa han reposteado las historias de la actriz y le han expresado sus felicitaciones, pues no cualquiera logra entrar en una producción que promete ser todo un boom mundial dadas las personas que están involucradas: una leyenda de la televisión estadounidense y una diva pop que ha puesto a bailar a generaciones enteras con canciones como Can Get You Out Of My Head, All The lovers y Magic.

Kylie Minogue, de blanco, uno de los colores de la noche. Foto: AP

Todo esto llega a la vida de Julieth en uno de los momentos más hermosos que ha vivido, pues está feliz disfrutando su nueva faceta de mamá. La antioqueña dio a luz el pasado 24 de diciembre de 2022 y a partir de ese momento ha mostrado todos los pormenores de su maternidad primeriza, siguiendo la tendencia de los famosos de no revelar el rostro de su pequeña Lucía, a quien le quiere mantener su intimidad intacta hasta que tenga la edad precisa para poder lidiar con la fama.