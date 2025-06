La actriz Julieth Restrepo habla de su carrera en ascenso en Hollywood: “me siento más libre”

Julieth Restrepo continúa consolidando una trayectoria que trasciende fronteras. Actriz, directora y productora, ha dejado una huella sólida tanto en la industria colombiana como en el competitivo universo audiovisual internacional.

Su profesionalismo y talento la han llevado a formar parte de producciones de alto nivel como Griselda y The Residence, esta última realizada por la influyente casa productora de Shonda Rhimes. Con una carrera que supera los diez años en la industria nacional, en la que destacó en proyectos emblemáticos como Amar y temer y La semilla del silencio, Julieth ha sabido abrirse campo en la industria estadounidense, manteniendo firme y clara su meta de representar con autenticidad a las voces latinas y aportar a la transformación del panorama cultural desde su arte. Conversamos con la actriz, a propósito de su paso por el país.

SEMANA: Actualmente está en Colombia por un proyecto muy especial. Cuéntenos más sobre su rol en el cortometraje Rodrigo Branquias.

Julieth Restrepo: Me enamoré de este proyecto hace unos cinco o seis años, cuando Andrés Guevara, el director, me habló de él. A mí me gustaron tanto la historia y el potencial que tenía sobre el niño, la apnea, la confianza con su mamá; vi que para mí era tan importante contar esa historia que dije: “Hagámosle”. En 2022 aplicamos al Fondo de Desarrollo Cinematográfico y en 2023 nos ganamos la convocatoria. Con este corto reafirmo que la gente sí quiere apoyar, quiere a San Andrés y cree en las historias para niños. Lo filmamos el año pasado en San Andrés y ahora estamos en proceso de llevarlo a festivales; ya hemos estado en Canadá, California y México, y lo estrenamos aquí en Colombia, en los Premios Príncipe de los Páramos, en julio. Luego del circuito de festivales, veremos si el corto llega a alguna plataforma. Desde que hice Rodrigo Branquias, les dije a todo mi equipo, a las empresas, a todo el mundo: “Esto lo vamos a hacer porque quiero que la gente lo vea. Esto es para la gente”. Y eso es lo que estamos haciendo.

La actriz colombiana Julieth Restrepo actúa en la serie de Netflix ‘La residencia’ | Foto: ERIN SIMKIN/NETFLIX

SEMANA: ¿Cómo se siente en ese proceso de diversificar su profesión?

J.R.: Me siento más libre, siento que cuando uno se diversifica, se expande. A mí la maternidad me dio una expansión también muy grande, a muchos niveles. Pero para mí, el hecho de producir, pensar en crear, hacer comunidad, contar historias y tener un input creativo, tener esa voz y ese voto, me parece muy empoderador. Hay muchos referentes como Shonda Rhimes o Reese Witherspoon, grandes referentes para mí, porque son mujeres que no se han quedado esperando. Por eso les digo a todos mis amigos actores que produzcan, que cuenten sus historias, que las monten en teatro, en cine, en televisión, lo que sea; porque eso te da libertad y control. Los actores tenemos muy poco control. El único control que tengo sobre un personaje es el que tengo en una audición; de resto, se te acabó el control. Tener esa perspectiva me ha sanado mucho. Me ha sanado profundamente en el proceso artístico.

SEMANA: Recientemente, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de Colombia por la revista Forbes. ¿Cómo recibió esa noticia?

J.R.: Es surreal, es un honor. Con la lista de Forbes, no tenía ni idea de que un día uno podía estar ahí. No sabía que el poder también era influenciar. Cuando he compartido cosas ha sido porque, por supuesto, lo quiero celebrar con la gente que me ha acompañado en el camino y porque quiero inspirar a la gente; como me ha pasado a mí, he visto a muchas personas lograr cosas y he dicho: “Si ella pudo, yo también”. Me siento absolutamente honrada.

SEMANA: ¿Cómo llegó a formar parte del elenco de The Residence, que forma parte de la compañía de Shonda Rhimes?

J.R.: Para el momento en que audicioné para The Residence, yo era mamá primeriza con una recién nacida de 2 meses en casa. Sin muchas ganas, honestamente, de enfrentarme de nuevo al reto de las audiciones. Sin embargo, cuando me llegó esta audición, me enamoré del material. Fue muy fácil trabajar en las cinco escenas que me enviaron para preparar el casting. Fui una de las últimas en entrar al elenco, yo sabía que Uzo Aduba era la protagonista, que Shonda era la productora, pero no sabía que mi personaje iba a ser tan relevante en la serie. Cuando me gano el casting y empiezo a filmar, me doy cuenta de que el nivel de detalle era impresionante. Para mí fue ver actuaciones magistrales todos los días en el set: Giancarlo Esposito, Randall Park, Uzo Aduba, con directores increíbles como Liza Johnson, una de las primeras directoras de The Last of Us, fue impresionante.

La actriz colombiana Julieth Restrepo se destaca por su profesionalismo. | Foto: ERIN SIMKIN/NETFLIX

SEMANA: En The Residence también hizo parte Kylie Minogue. ¿Tuvo la oportunidad de conocerla?

J.R.: Sí, la conocí un día en el rodaje. Me dio mucha emoción, me presenté, nos dimos la mano, fue superespecial, no tuve tiempo ni foto ni nada, pero sí tuve la oportunidad de conocerla. Meses después el elenco fue a su concierto y pudimos estar con ella. Recuerdo un momento muy especial del concierto, cuando ella dijo: “Ya aprendí a disfrutar lo que hago”. Y para mí esa fue una señal, un mensaje, sobre todo para nosotras como mujeres, porque nosotras nos exigimos mucho, nos ponemos unas expectativas que a veces nos juegan en contra. En la medida en que nosotras seamos conscientes de eso, podremos redefinir las reglas.

SEMANA: Usted también formó parte de Griselda, ¿cómo fue trabajar junto a Sofía Vergara?

J.R.: Sofía es como una avalancha de energía, de actitud. A mí me impresionaba mucho verla porque uno la ve y dice: “Yo quiero ser como ella. Quiero tener esa seguridad en mí misma”. Ella tiene mucha seguridad, o por lo menos eso es lo que refleja. Durante Griselda estuve muy feliz interpretando a Martha Ochoa; con Andi Baiz ya habíamos hecho Metástasis y desde ahí quise seguir trabajando con él. Andy entiende lo que quiere contar y te da libertad. Entonces con Martha pude tomarme muchas licencias y disfrutar mucho. Además, estaba embarazada mientras filmábamos. La parte más salvaje de Martha en Griselda la filmamos estando ya embarazada. Cuando la serie salió y vi el gran trabajo de Sofía, el empoderamiento de “este es mi proyecto”, fue muy bonito. Pensé en cómo a veces nos avergonzamos de proyectos si no sabemos cómo les va a ir. Pero no, hay que creer en el proyecto y mostrarlo al mundo.

SEMANA: ¿Qué opina de que se sigan haciendo producciones con temáticas sobre narcotráfico?

J.R.: Fui esposa de Javier Bardem en Loving Pablo y también estuve en Griselda. Siempre hay resistencia, no lo voy a negar. Pero lo que he aprendido es que la conversación se ha abierto. Hay cosas que aún no se saben. Yo sé que es una frase muy usada, pero si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Agradecí mucho que Griselda fuera tan cruda, tan fuerte. Cuando la gente ve esa crudeza, entiende que eso no puede volver a pasar y que nunca estuvo bien. Si se construye una historia desde ese ángulo, a mí me sigue interesando. No como homenaje, sino como una moraleja. Aún como colombiana, entendiendo que es doloroso.

Julieth Restrepo, actriz colombiana. | Foto: Tomadas del Instagram de Julieth Restrepo

SEMANA: ¿Cómo siente que está la situación para las mujeres colombianas en la industria?

J.R.: Yo creo que seguimos rompiendo reglas, rompiendo estereotipos. Ver, por ejemplo, a Catalina Sandino en Ballerina, vuelve a confirmar ese sueño que tenemos todas de no encasillarnos. Otro ejemplo es Natalia Reyes, quien es un gran referente, es mamá, ha sido presidenta de la Academia, ha hecho películas internacionales. Creo que mientras más nos apoyemos entre nosotras, más nos impulsamos.

SEMANA: Para usted, ¿qué es el éxito?