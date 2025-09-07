Suscribirse

Sinner y Alcaraz definieron campeón del US Open 2025: fue partidazo de cuatro sets

Con una notoria superioridad se vio al español, quien se trepa a la cima de la ATP con 22 años.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de septiembre de 2025, 10:19 p. m.
Jannik Sinner y Alcaraz se enfrentaron en la final del US Open 2025
Jannik Sinner y Alcaraz se enfrentaron en la final del US Open 2025. | Foto: AFP

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español Carlos Alcaraz derrotó el domingo 7 de septiembre al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo, además, del primer lugar del ránking de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

Carlos Alcaraz recién consagrado en el Abierto de los Estados Unidos
Carlos Alcaraz recién consagrado en el Abierto de los Estados Unidos. | Foto: AFP

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, decantada esta vez del lado del español.

Ganador en Roland Garros en junio y derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se anotó un triunfo con el que amplía su distancia con respecto a Sinner en la carrera de títulos de Grand Slam.

El español, de 22 años, cuenta ya con seis coronas y Sinner, de 24, se quedó con cuatro.

Al igual que en la final de Wimbledon, Sinner se repuso de un flojo inicio neutralizando un primer set de Alcaraz, pero esta vez el murciano frenó su avance en una final disputada bajo techo por la lluvia caída en Nueva York.

Contexto: Espectacular final de Roland Garros entre Sinner y Alcaraz: Rafa Nadal felicitó al campeón

Sinner, invicto en sus últimos 27 partidos en Grand Slams de pista rápida, falló en su intento de ser el primero en revalidar el trofeo desde los cinco ganados por Roger Federer entre 2004 y 2008.

Del otro lado de la red, Alcaraz vivió un maravilloso déjà vu. Como en la final de 2022, el español se llevó el doble botín del trofeo del US Open y el número uno mundial.

El español y el italiano, que no han dejado ni un título de Grand Slam a sus rivales en 2024 y 2025, fueron los primeros en enfrentarse en tres finales grandes en una misma temporada.

Alcaraz dominó

Con 48 minutos de retraso, Alcaraz y Sinner saltaron finalmente a la pista para pugnar ambos por su segundo título del US Open y por el número uno mundial.

Como hizo en su semifinal ante Novak Djokovic, el español evidenció su confianza al elegir comenzar el partido al retorno y quebrando el servicio de Sinner en el juego inicial.

El español trató de seguir intimidando con su inagotable catálogo de trucos, como un derechazo transformado en dejada ganadora.

Otro mago de la pelota, el basquetbolista Stephen Curry, se llevaba las manos a la cabeza en la grada con la fantasía de la raqueta de Alcaraz, ante un Sinner más pasivo y errático de lo normal.

El primer set cayó en el bolsillo español en 38 minutos, pero el guion cambió bruscamente en el segundo.

Un break temprano le devolvió la confianza a Sinner para hacerse fuerte en el fondo de la pista y limitar la cantidad de errores que estaba cometiendo.

Alcaraz entregó un set por primera vez en todo el torneo, pero su respuesta fue inmediata y contundente.

Contexto: Aryna Sabalenka alarga su historia: es oficial la reconquista del US Open

En el tercer set retomó el control y estuvo cerca de adjudicarse el primer parcial en blanco en la historia de esta rivalidad, que llegó a 15 episodios con 10 triunfos españoles.

Contra las cuerdas, Sinner se reenganchó en el arranque del cuarto set, pero Alcaraz fue llamando la puerta hasta encontrar el break que necesitaba en el quinto juego.

Con 5-4 abajo, Sinner salvó dos pelotas de campeonato, pero a la tercera se rindió ante Alcaraz, al que felicitó con una sonrisa en la red.

El triunfo ratifica la superioridad actual de Alcaraz, con siete victorias en los últimos ocho encuentros, y supone un decepcionante cierre de una extraordinaria temporada de Sinner, en la que alcanzó las cuatro finales de Grand Slam.

*Con información de AFP.

