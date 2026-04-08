“Estuvo dispuesto”: defensa de Ricardo Roa entregó su versión sobre la inasistencia a la imputación de cargos

Este miércoles 8 de abril, por segunda oportunidad, fracasó la audiencia de imputación de cargos en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por su presunta participación y conocimiento en la vulneración de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.

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Después de esperar por cerca de 50 minutos a que Roa Barragán se conectara a la audiencia virtual, el juzgado 38 de control de garantías tomó la decisión de cancelar la diligencia y enviar la carpeta al centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao con el fin de que se fije una nueva fecha.

Tras esta situación, el abogado Juan David León Quiroga, defensor del presidente de Ecopetrol, puso de presente, por medio de un comunicado, la situación que llevó a que ni él ni el presidente de Ecopetrol se hicieran presentes en la diligencia.

En 2022, Ricardo Roa Barragán fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto: Colprensa

“Es importante resaltar que el doctor Ricardo Roa Barragán estuvo dispuesto a atender oportunamente la audiencia que, como es de conocimiento público, debe estar acompañado por su abogado”, señaló el penalista.

“Esta defensa siempre ha estado presta para atender todos los llamamientos que realicen las autoridades sin dilación alguna”, añadió.

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El abogado señaló que desde el pasado lunes 6 de abril había puesto en conocimiento tanto de la Fiscalía como del despacho judicial que tenía un compromiso académico, por lo que solicitó que la audiencia de imputación de cargos comenzara a las 10 de la mañana.

“Esta solicitud fue transmitida al juzgado asignado para adelantar el trámite procesal, quien, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, informó que solo podía esperar hasta las 9:30 de la mañana, ya que contaba con otras actuaciones por atender”, resaltó.

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Roa Barragán, quien en una inédita decisión de la junta directiva de Ecopetrol, se encuentra actualmente en vacaciones y con una licencia no remunerada por dos meses, es investigado por las incongruencias en los informes de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, en la que fungió como gerente.

Este caso se desprende de la sanción que emitió a finales de 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró una superación considerable en los topes establecidos para la campaña.

El presidente de Ecopetrol ya enfrenta otro proceso penal por el presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido para la adquisición de un apartamento en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá.