Ecopetrol tiene nuevo presidente (e), tras la salida por licencia y vacaciones de Ricardo Roa

Un nuevo timonel tendrá Ecopetrol, por una temporada larga que, inclusive, se extenderá hasta después de las elecciones presidenciales, aún si estas se van a segunda vuelta.

En la reunión de la junta directiva de este lunes 6 de abril, en la que autorizaron que Ricardo Roa tomara una licencia no remunerada, unidad a unas largas vacaciones, también decidieron el nombre de quien será el presidente (e) de la petrolera.

Se trata de Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos desde el 16 de noviembre de 2025, fue designado por la junta directa para ocupar el cargo de presidente de la petrolera, ante la salida de Ricardo Roa a unas vacaciones que suma a una licencia no remunerada.

Nuevo presidente (e) de Ecopetrol

¿Quién es el nuevo presidente (e)?

Quien llevará las riendas de Ecopetrol, de manera temporal, tiene una amplia experiencia en el sector. Ha sido vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción de la compañía, tema crucial para el que ha sido el negocio principal de la petrolera.

También ha ejercido cargos ejecutivos orientados a la gestión y coordinación de recursos, otra de las experiencias que se requieren en la actualidad, tras el panorama que ha tenido que enfrentar Ecopetrol, con una caída del 39,5% en su utilidad neta, según registró en 2025.

En materia de formación profesional, Hurtado Parra es ingeniero electricista, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos y máster en Administración de Negocios (MBA) internacionales de petróleo y gas.

Cuenta con 28 años de experiencia en el sector, que incluyen una amplia trayectoria en Ecopetrol y el desempeño de posiciones ejecutivas en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), del Grupo Energía Bogotá.

El presidente titular de la petrolera estatal enfrenta dos procesos de imputación de cargos, uno por tráfico de influencias y otro por presuntas irregularidades en la campaña electoral de Gustavo Petro, en la que se desempeñó como gerente.