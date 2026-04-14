Durísimas palabras de Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona en la Champions: “No quiero hablar de eso”

Hansi Flick sufre una durísima eliminación que se siente en el mundo catalán. El técnico alemán admitió estar decepcionado por lo que sucedió en los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, aunque no negó que se siente orgulloso de la actitud del FC Barcelona.

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“Es muy decepcionante para todos”, dijo Flick apenas finalizó el partido, cuyo equipo fue eliminado pese a ganar 2-1 en la vuelta de los cuartos contra el Atlético de Madrid, en un juego intenso donde sus figuras se encontraron con un muro defensivo y cuando lo superaron, el portero Juan Musso fue el verdugo.

“Cuando ves ambos partidos, merecimos llegar a la semifinal”, sentenció el técnico del Barcelona, que llegó al Metropolitano con el 2-0 en contra de la ida, pero pudo reponerse y colocó al Atlético de Madrid contra las cuerdas.

Hansi Flick, DT del Barcelona, prioriza un torneo sobre otro. Tanto en LaLiga como en Champions League está vivo Foto: UEFA via Getty Images

“Hicimos una primera parte fantástica”, añadió Flick, admitiendo que el gol del Atlético de Ademola Lookman los descolocó cuando ya habían logrado igualar la eliminatoria con los tantos de Lamine Yamal y Ferran Torres (2-0).

“Al final es fútbol. Tenemos que aprender de estas cosas, de lo que tenemos que hacer, pero tenemos un equipo joven y creo que mejoraremos la próxima temporada”, adelantó el entrenador.

Más declaraciones de Hansi Flick

Flick se había quejado del arbitraje en el partido de ida, pero en esta ocasión prefirió no hacer comentarios al ser preguntado por la expulsión de Eric García.

“No quiero hablar de eso, no puedo cambiarlo. Es así, tengo que aceptarlo. Quizá para vosotros sea bueno que yo hable de eso, pero no lo voy a hacer”, se limitó a afirmar Flick.

Mientras sufre en la Champions League, el Barça puede centrarse ahora en LaLiga, en la que marcha líder destacado con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y cerca de asegurar el título.

El equipo azulgrana quedó con ganas de revancha por lo sucedido en la Champions y podría incluso proclamarse campeón en el clásico contra Real Madrid, de la fecha 35 de LaLiga, el próximo 10 de mayo.

Atlético de Madrid se ilusiona con el título

Con la tarea hecha, Cholo Simeone y sus dirigidos vuelven a soñar, como en años anteriores, en la Champions. Ya están entre los mejores cuatro equipos de la máxima competencia de clubes europea, y la final en Budapest asoma a la vuelta de la esquina.

Lamine Yamal (4′) y Ferrán Torres (24′) lograron poner el 2-0 parcial del juego, 2-2 en el global, que alcanzaba a ilusionar a los culés con avanzar de ronda. Sin embargo, sobre los 31′, Ademola Lookman puso el descuento para Atlético de Madrid y a su vez colocaba a los colchoneros nuevamente arriba en la llave. Eso fue suficiente para sentenciar.