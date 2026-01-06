Deportes

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Se especulan llegadas al conjunto culé, pero, ¿Qué tan viables son? Hansi Flick dio detalles.

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 2:56 a. m.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se refiere a los posibles fichajes.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se refiere a los posibles fichajes. Foto: Getty Images

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que el club catalán no puede pagar “cientos de millones de euros” para fichar a un jugador, después aprobar la posible incorporación del defensa portugués João Cancelo.

“Estamos en una situación en la que tenemos que ser inteligentes con los fichajes, no como otros equipos que pueden pagar cientos de millones por jugadores”, afirmó Flick en rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club en Arabia Saudita.

Antes, el preparador alemán señaló que el fichaje de Cancelo no está cerrado, aunque ayudaría al equipo por tratarse de un “jugador de calidad”.

“Joao nos reforzaría en los laterales y más arriba. No está hecho, pero estaré contento si se cierra porque nos dará más alternativas. Es una buena opción con mucha calidad para estos seis meses”, indicó.

Según la prensa, Barcelona tiene previsto anunciar la llegada del luso en los próximos días. Aterrizaría en la ciudad condal en calidad de cedido hasta el final de la presente campaña por el Al-Hilal, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Hansi Flick en rueda de prensa luego del partido entre Barcelona y Frankfurt por Champions.
Hansi Flick habla claro sobre los fichajes de Barcelona de cara al arranque del 2026. Foto: Getty Images

Además, Flick reveló que la vuelta del uruguayo Ronald Araújo fortalecerá la defensa, donde ha tenido que realizar algunos cambios como colocar al lateral Gerard Martín como central: “Ronald es un jugador muy importante para nosotros, uno de los capitanes. Espero que vuelva al mejor nivel”.

En cuanto a la Supercopa de España, el entrenador expresó la importancia de alzarse con el trofeo que conquistó hace un año frente al Real Madrid.

“El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso”, aseveró.

“Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil”, prosiguió.

También alabó a su rival, el Athletic: “Tiene muchas buenas opciones en ataque, no será un partido fácil”.

Tranquilidad en Barcelona previo a la Supercopa de España

Y es que Barcelona ve con buenos ojos el primer título de la temporada, llegando a Arabia Saudí con la tranquilidad de ser líder de LaLiga con 49 puntos. Además, en Champions League también asoma en puestos de clasificación a dieciseisavos; no es lo ideal, pero espera subir en las siguientes dos jornadas.

VILLARREAL, SPAIN - DECEMBER 21: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates after scoring their side's second goal with his teammates during the LaLiga EA Sports match between Villarreal CF and FC Barcelona at Estadio de la Ceramica on December 21, 2025 in Villarreal, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Barcelona sigue su curso en la temporada 2025-2026. Foto: Getty Images

Parten como uno de los favoritos en la Supercopa, y los próximos duelos serán claves para los culés.

*Con información de AFP.

