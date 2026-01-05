¿Qué canal pasa Barcelona vs. Athletic Club por las semifinales de Supercopa de España?

Barcelona y el Athletic Club han aterrizado este lunes en la ciudad saudí de Yeda, donde el miércoles se enfrentarán en la primera semifinal de la 42ª edición de la Supercopa de España.

El conjunto de Hansi Flick, vigente campeón y el equipo con más títulos de esta competición (15), fue el primero en llegar al aeropuerto internacional Rey Abdulaziz, donde desembarcó para más tarde poner rumbo al The Ritz-Carlton, su campo base durante el torneo saudí.

Mientras, los ‘leones’, que se han proclamado supercampeones en cuatro ocasiones, tocaron tierra alrededor de las 20.50 hora española para más tarde dirigirse al Hotel Park Hyatt de la localidad saudí.

Este martes, tanto los catalanes como los vascos se entrenarán en las instalaciones del Alinma Stadium. Está previsto que técnicos y jugadores comparezcan en rueda de prensa horas antes, y posteriormente van a tener la chance de sus entrenamientos.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se verán las caras el jueves en la segunda semifinal, tienen programada su llegada a Arabia este martes 6 de enero a las 2:00 p.m.

Hora y canal para ver en vivo

Barcelona vs. Athletic Club

Miércoles, 7 de enero

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Win Play

Estadio: King Abdullah Sports City

El defensa uruguayo Ronald Araujo, de baja en las últimas semanas para cuidar su salud mental, regresa a la convocatoria del Barcelona, que este lunes viajará a Arabia Saudita para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa de España.

El club azulgrana anunció este lunes en un comunicado la lista de convocados para el torneo, con la presencia de Araujo y las únicas ausencias de Gavi y del danés Andreas Christensen, ambos lesionados.

Araujo no viste la camiseta azulgrada desde el 25 de noviembre, cuando el Barcelona perdió 3-0 en su visita al Chelsea en la 5ª jornada de la fase de liguilla de la Champions.

En ese encuentro disputado en Stamford Bridge, el defensor uruguayo tuvo una desacertada actuación y acabó expulsado antes del descuento tras ver dos tarjetas amarillas en apenas diez minutos.

Tras ese partido, Araujo recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una “pausa por salud mental”, según informó la prensa española.

“Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también”, declaró el entrenador alemán Hansi Flick, sin dar más precisiones sobre el estado de salud de su futbolista.

Araujo regresó a los entrenamientos la semana pasada, aunque quedó fuera de la convocatoria para jugar el derbi ante el Espanyol el fin de semana, que ganó el Barça por 2-0 para mantenerse líder de LaLiga.

