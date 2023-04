Porristas de Texas fueron baleadas después de que confundieron el automóvil de un sospechoso con el suyo

Una porrista de la escuela secundaria All-Star de Texas, en Estados Unidos, se encuentra en estado crítico después de que la Policía afirmara que ella y otras tres porristas recibieron disparos durante un altercado con un hombre en el estacionamiento de una tienda de comestibles.

El lunes 17 de abril, poco después de la medianoche, la porrista de Stony Point High School, Payton Washington, y sus tres compañeros de equipo regresaban a casa después de una práctica de porristas fuera de la ciudad en Woodlands Elite en Woodlands, Texas.

Las niñas habían dejado sus autos en el estacionamiento de la tienda de comestibles local, HEB, y se dirigían a una competencia de porristas.

Heather Roth cometió el error de confundir el automóvil de un hombre con el suyo, trató de subirse al vehículo antes de notar al hombre en el asiento del pasajero. Roth supuestamente se dio cuenta de su error y se alejó para encontrar su carro real.

La Policía dice que Pedro Tello Rodríguez Jr., de 25 años, estaba en el otro automóvil con un arma y disparó varias veces a las niñas luego de un breve altercado.

Roth fue rozada por una bala y Washington recibió un disparo en la pierna y la espalda.

“Fue una noche desgarradora para las cuatro chicas”, dijo Lynne Shearer, propietaria de Woodlands Elite Cheer, a FOX 7.

Una animadora fue tratada y dada de alta en el lugar. Washington fue trasladada en avión a un hospital local y se está recuperando en una UCI.

A pesar de recibir un disparo, los amigos y la familia de Washington no tienen dudas de que se recuperará por completo.

“Literalmente nació con un pulmón, por lo que desde el principio, como bebé, ni siquiera se esperaba que sobreviviera, y mucho menos, sobresaliera en el atletismo, por lo que ya superó muchas cosas”, dijo Shearer.

“Ella es literalmente un ícono en el mundo de las animadoras estelares", dijo la entrenadora. - Foto: Getty Images

Shearer describió a Payton como una de las atletas más fuertes que jamás haya pasado por su gimnasio. “Ella es literalmente un ícono en el mundo de las animadoras estelares. Quiero decir, definitivamente, en nuestro gimnasio, pero literalmente en todo el país tiene tantos niños pequeños que la admiran”.

Se suponía que este fin de semana sería importante para Payton, su último Campeonato Mundial de Porristas All-Star.

“Ella ha ganado todos los títulos que hay para ganar en All-Star, excepto un título mundial, por lo que hace que esto sea muy desgarrador para ella”, dijo Shearer.

Este martes 18 de abril, el Departamento de Policía de Elgin arrestó a Rodríguez. La Policía compartió que salió del estacionamiento de HEB después del tiroteo, y los oficiales trabajaron toda la noche para encontrarlo. Se espera su sentencia final en los próximos días.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluidos tres niños de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit dijo que fue una “disputa por una entrega de domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod la cual estalló en violencia con al menos 30 disparos poco antes de las 9 p. m. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

El pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas que hayan sido afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de la casa. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la policía.

El funcionario conjeturó que la violencia era: “demasiadas armas y demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.