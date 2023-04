Maestro de secundaria de Miami-Dade fue acusado de intentar tener una ‘relación romántica’ con un niño de 13 años

Un maestro de escuela pública de Miami-Dade fue arrestado este lunes por múltiples cargos y desde entonces fue despedido del distrito escolar.

Los registros de la cárcel muestran que Mohammed Hamza Ahmed, de 28 años, fue arrestado por cargos de abuso infantil sin grandes daños corporales, manipulación de una víctima y ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad.

En el momento en que se hicieron las acusaciones, Ahmed trabajaba en la escuela secundaria Country Club, ubicada en 18305 NW 75th Place en el noroeste de Miami-Dade.

Según el sitio web de la escuela, Ahmed era profesor de estudios sociales en la institución.

Un informe de arresto obtenido el martes por Local 10 News establece que Ahmed mantuvo una “relación romántica” con un niño de 13 años en la escuela, a partir de septiembre de 2022.

La policía escolar de Miami-Dade dijo que Ahmed permitió que el niño faltara a clases y se quedara solo con él en su oficina, le permitió ponerse el uniforme de educación física en su oficina e incluso a veces le hizo la tarea de matemáticas.

Según su informe de arresto, Ahmed mantuvo una foto del niño en su escritorio y le organizó una fiesta de cumpleaños en la escuela, colmándolo de varios regalos, incluida una tarjeta de cumpleaños que decía: “Gracias por ser un hermanito tan increíble. ¡Conocerte y convertirme en tu hermano mayor es lo mejor que me ha pasado! ¡Espero que este año sea el mejor que tendrás hasta ahora! Espero celebrar una vida de cumpleaños contigo. ¡Te amo mucho! Con mucho amor, tu hermano mayor, Momo”.

La policía dijo que el maestro le dio al estudiante un brazalete a juego que ambos usaban y varios testigos en la escuela dijeron a los oficiales que el maestro tenía una foto del niño en la pantalla de inicio de su teléfono celular.

Según el informe, los detectives comenzaron a investigar a Ahmed en enero, momento en el que fue reasignado a un lugar alternativo lejos de la escuela, y el director le ordenó que no tuviera ningún contacto con los estudiantes, específicamente con la víctima en la investigación.

La policía dijo que Ahmed le envió un mensaje de texto al niño, diciéndole que la gente le iba a hacer preguntas y que no necesitaba decirle a nadie sobre ellas.

Durante la investigación, la policía dijo que descubrió que Ahmed tuvo numerosas conversaciones inapropiadas con el estudiante en varias plataformas de redes sociales y plataformas de juegos, describiendo al niño cómo una persona debe estar sexualmente satisfecha.

Una búsqueda en el iPhone del maestro también reveló varias fotos de adolescentes varones desnudos y varones adolescentes involucrados en actos sexuales, dijeron las autoridades.

La policía dijo que Ahmed también se quitó la camisa frente al niño mientras estaba dentro de la oficina de la escuela y obligó al niño a sentir sus músculos abdominales antes de levantar la camisa del niño y solicitar ver si el niño también tenía músculos abdominales.

En otra ocasión, Ahmed persiguió al adolescente por su salón de clases vacío y luego lo abrazó por detrás cuando el área de su pene tocó el área de las nalgas del estudiante, según el informe del arresto. Ahmed le dijo repetidamente al estudiante que lo amaba, dijeron las autoridades.

“Las acciones manipuladoras y el comportamiento de Mohammed Ahmed hacia la víctima se realizaron a sabiendas y deliberadamente, lo que causó abuso mental al bienestar de la víctima”, indicó el informe del arresto.

Un estudiante de la escuela le dijo al reportero de Local 10 News, Trent Kelly, este martes que el maestro era demasiado amable y que estaba claro para él y otros estudiantes que estaba buscando una relación con la víctima.

“Sabes, él era, como, muy amigable con este niño. Solía comprarle cosas”, dijo el estudiante.

El estudiante dijo que las acciones de Ahmed fueron vistas por otros estudiantes y fueron el tema de muchas conversaciones.

“Siempre fui cauteloso con él porque, ya sabes, mi mamá siempre me advertía sobre él”, dijo. “Recuerdo que en algún momento ella me avisó en la noche porque había una actividad en la escuela y me avisó diciendo que tuviera cuidado con este maestro porque parece sospechoso”.

Según el informe del arresto, los detectives también entrevistaron a un exalumno de County Club Middle que dijo que Ahmed mostró un comportamiento similar hacia él hace unos cuatro años, permitiéndole faltar a clases en su oficina e incluso ponerse de rodillas y rogar al estudiante que no lo hiciera para volver con su ex-novia.

Los detectives dijeron que Ahmed se negó a hablar con ellos este lunes después de que fue detenido. Fue llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, sin embargo, salió de la cárcel bajo fianza.

El distrito escolar emitió la siguiente declaración al Local 10 este martes por la mañana: “Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade están profundamente preocupadas por las acusaciones de conducta inapropiada contra este individuo”.

“Cuando la administración fue alertada de los reclamos, lo sacaron del entorno escolar. Después de una investigación exhaustiva por parte del Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade, este individuo fue arrestado posteriormente. El Distrito ha iniciado procedimientos de terminación de empleo y se asegurará de que la persona no pueda buscar empleo en el Distrito en el futuro”, aseguró el distrito.