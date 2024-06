Hijas de Falcao revelaron lo que sienten por vivir en Colombia: ¿extrañarán los lujos europeos?

El futbolista oriundo de Santa Marta ha tenido un largo recorrido en su carrera futbolística, pues ha pasado por varios equipos como: River Plate en 2001, F.C Oporto en el 2009, Atlético de Madrid en el 2011, AS Mónaco F.C en el 2013, Manchester United en el 2014, AS Mónaco de nuevo en el 2016, Galatasaray S.K en el 2019 y Rayo Vallecano en el 2021.

Foto: NurPhoto via Getty Images

Falcao García, nuevo jugador de Millonarios | Foto: NurPhoto via Getty Images

Radamel Falcao, su esposa y sus hijas se mudarán a Colombia

El delantero de la Selección Colombia no solamente se destaca por ser un gran futbolista, también por la hermosa familia que ha formado con su esposa Lorelei Tarón , con quien se unió en matrimonio en el año 2007.

Por su parte, Desirée mencionó que está emocionada de volver a Colombia: “Me gusta la gente que es muy amable, también que ahí está la familia, y que vamos a una nueva escuela, me siento nerviosa”.

Falcao se refirió sobre Millonarios antes de que se anunciara su llegada al club

“Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao sin tapujos.