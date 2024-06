El único hijo hombre de Falcao es hincha de Santa Fe: video lo delató y se hizo viral

Falcao jugó con Santa Fe

“En vacaciones entrenaba en Millonarios y ahí empecé a tener ese cariño, porque me acuerdo de que cuando volvimos de Venezuela, él ya jugó en Santa Fe y yo jugué la Copa Esperanza y la jugué con Santa Fe, pero ahí ya tenía la decisión de jugar para Millonarios. Fue muy importante para mi papá, él me llevaba todos los domingos a ver a Santa Fe. En mi casa hay cariño por Santa Fe”, dijo.

Falcao contó: “Cuando yo le salí con que me gustaba Millonarios, él lo respetó mucho. También le dije que me gustaría jugar ahí, entonces él lo que me dijo fue: ‘¿Ves esta casa en donde estamos viviendo? Esto es gracias a Santa Fe, entonces por favor respeta eso por más que juegues en Millonarios’. Esa fue una de las conversaciones que tuve con él y hoy, ya que no está conmigo, pues voy a intentar honrarlo de esa manera”, expresó.