La emergencia provocada por las lluvias en el nororiente de Medellín escaló a un punto crítico.

La Alcaldía activó un operativo urgente para evacuar a decenas de familias asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable en la comuna 3-Manrique, tras una tragedia que evidenció la fragilidad del territorio.

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Según información oficial del Distrito, al menos 75 familias han sido identificadas en sectores como Las Granjas y Jardín, ubicados en inmediaciones de la quebrada La Máquina, donde el pasado 3 de abril se registró un desbordamiento que dejó la muerte de un menor de cinco años.

Este hecho detonó la declaratoria de calamidad pública y aceleró las acciones institucionales para evitar una tragedia mayor.

Aunque 75 familias han sido identificadas en zonas de alto riesgo no mitigable, la Alcaldía ha priorizado la evacuación de 44 de ellas, mientras que el impacto total de la emergencia ya supera las 90 familias afectadas en el sector.

Durante estas jornadas, equipos técnicos, sociales y psicológicos han realizado recorridos puerta a puerta para explicar las condiciones del terreno y los riesgos asociados a permanecer en la zona.

En ese proceso, 18 familias manifestaron intención de buscar vivienda en arriendo, mientras otras siguen indecisas o se resisten a abandonar sus hogares.

El balance más reciente indica que solo tres familias han evacuado efectivamente, lo que evidencia la complejidad social del proceso.

Las autoridades han sido enfáticas en que el riesgo es estructural y no puede mitigarse.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Quintero, explicó que el problema no es únicamente la creciente de la quebrada, sino la ubicación misma de las viviendas:

“Las casas están emplazadas en el margen de la quebrada y algunas sobre la quebrada”, señaló el funcionario, al justificar la urgencia de la evacuación.

Esta condición convierte el sector en una zona de riesgo no recuperable, lo que implica que no es posible garantizar la seguridad mediante obras de mitigación, sino únicamente a través del traslado de las familias.

#Medellín/ Manrique jardín, Manrique las granjas están siendo atendida por bomberos por desbordamiento de quebrada.@DAGRDMedellin @FicoGutierrez pic.twitter.com/YhrhBn1tUX — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 3, 2026

Manrique: más de 90 familias afectadas por lluvias; crece la resistencia a evacuar zonas de alto riesgo

El impacto de la emergencia es mayor al inicialmente reportado. Según el censo oficial, al menos 93 familias han resultado afectadas por las lluvias en Manrique, de las cuales 68 permanecen en el sector pese a contar con orden de evacuación.

Las autoridades también han reportado que más de 280 personas han sido impactadas, incluyendo niños, adultos mayores y población vulnerable.

Este panorama refleja uno de los principales retos de la gestión del riesgo: la resistencia de las comunidades a abandonar sus viviendas, muchas veces por razones económicas, arraigo territorial o falta de alternativas inmediatas.

Decenas de familias afectadas por las lluvias en Manrique Foto: X @DenunciasAntio2-API

Frente a esta situación, el Distrito ha desplegado un paquete de ayudas que incluye subsidios de arrendamiento a través de Isvimed, traslado de enseres, acompañamiento social, alojamiento temporal y atención a animales de compañía.

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Además, cerca de 30 funcionarios de distintas dependencias participan en el operativo, que busca no solo evacuar, sino garantizar condiciones dignas para la reubicación de las familias.